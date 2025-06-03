Уряд Нідерландів іде у відставку: прем'єр, який обіцяв Україні засоби ППО, назвав причину (відео)

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф оголосив про відставку уряду та про розпад коаліції. Посадовець іде з посади, й водночас заявив, що причина рішення — вихід з коаліції однієї політичної сили.

Related video

Заява Схофа про відставку уряду Нідерландів транслювалась на сторінці X (Twitter) прем'єр-міністра.

Пресконференція поки що чинного глави уряду відбулась о 15:30 за місцевим часом. Схоф заявив, що рішення ухвалено після заяви лідера ультраправої "Партії свободи" (Partij voor de Vrijheid, PVV) Герта Вілдерса. У зв'язку з цим прем'єр оголосив про відставку. Водночас він назвав позицію колег по уряду "безвідповідальною і непотрібною", оскільки перед країною є три серйозних виклики. На думку Схофа, є проблеми з торгівельною війною США, міжнародними загрозами та внутрішніми проблемами Нідерландів.

Рішення ухвалено після двогодинного засідання кабміну, на якому не вдалось переконати позицію міністрів PVV, пояснив Схоф. Його наступний крок — візит у Гаагу у резиденцію короля Віллем-Олександр, який повинен прийняти відставку. Поки складатиметься нова коаліція та обиратимуть нового прем'єра, він та інші міністри виконуватимуть посадові обов'язки, уточнив політик.

"Прем'єр-міністр Схоф рішуче заявив, що він залишиться тимчасовим прем'єр-міністром, оскільки хоче співпрацювати з міністрами VVD, NSC та BBB для розв'язання серйозних проблем. "Я буду незламно продовжувати", — навели на порталі NOS слова прем'єра.

Герт Вілдерс у X написав про вихід з коаліції через незгоду з поглядами його політичної сили на міграційну політику та через невиконання домовленостей колег по уряду.

Уряд Нідерландів — деталі

Дік Скоф (Dick Schoof) — нідерландський політик, який очолив урядову коаліцію у липні 2024 року. У коаліцію увійшли представники чотирьох політичних сил. Одна з них — ультраправа "Партія свободи", яка вимагає обмеження прав мігрантів та не підтримує допомогу Україні у війні з РФ. Інші три — ліберально-демократичні: Народна партія за свободу і демократію (VVD), Новий суспільний договір (NSC) та Фермерсько-Громадянський Рух (BBB).

Зазначимо, прем'єр Нідерландів бував в Україні та висловлювався щодо російсько-української війни. У вересні 2024 року Схоф відвідав Київ та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави під час спільної пресконференції розповів, що домовлявся з представником Нідерландів про надання засобів ППО та літаків F-16.

Тим часом ультраправий Вілдерс у 2023 році висловився щодо війни РФ. На думку політика Нідерландів, очільник Кремля Володимир Путін є "жахливим диктатором".

Нагадуємо, у березні Фокус писав про особливий завод у Нідерландах, який випускатиме чипи та займатиме гігантську площу.