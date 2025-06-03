Правительство Нидерландов уходит в отставку: премьер, обещавший Украине средства ПВО, назвал причину (видео)

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф объявил об отставке правительства и о распаде коалиции. Чиновник уходит с должности, и при этом заявил, что причина решения — выход из коалиции одной политической силы.

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Заявление Схофа об отставке правительства Нидерландов транслировалось на странице X (Twitter) премьер-министра.

Пресс-конференция пока действующего главы правительства состоялась в 15:30 по местному времени. Схоф заявил, что решение принято после заявления лидера ультраправой "Партии свободы" (Partij voor de Vrijheid, PVV) Герта Вилдерса. В связи с этим премьер объявил об отставке. При этом он назвал позицию коллег по правительству "безответственной и ненужной", поскольку перед страной есть три серьезных вызова. По мнению Схофа, есть проблемы с торговой войной США, международными угрозами и внутренними проблемами Нидерландов.

Решение принято после двухчасового заседания кабмина, на котором не удалось убедить позицию министров PVV, пояснил Схоф. Его следующий шаг — визит в Гаагу в резиденцию короля Виллем-Александр, который должен принять отставку. Пока появится новая коалиция и выберут нового премьера, он и другие министры будут выполнять должностные обязанности, уточнил политик.

"Премьер-министр Схоф решительно заявил, что он останется временным премьер-министром, поскольку хочет сотрудничать с министрами VVD, NSC и BBB для решения серьезных проблем. "Я буду несокрушимо продолжать", — привели на портале NOS слова премьера.

Герт Вилдерс в X написал о выходе из коалиции из-за несогласия со взглядами его политической силы на миграционную политику и из-за невыполнения договоренностей коллег по правительству.

Правительство Нидерландов — детали

Дик Скоф (Dick Schoof) — нидерландский политик, возглавивший правительственную коалицию в июле 2024 года. В коалицию вошли представители четырех политических сил. Одна из них — ультраправая "Партия свободы", которая требует ограничения прав мигрантов и не поддерживает помощь Украине в войне с РФ. Другие три — либерально-демократические: Народная партия за свободу и демократию (VVD), Новый общественный договор (NSC) и Фермерско-гражданское Движение (BBB).

Отметим, премьер Нидерландов бывал в Украине и высказывался относительно российско-украинской войны. В сентябре 2024 года Схоф побывал в Киеве и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства во время совместной пресс-конференции рассказал, что договаривался с представителем Нидерландов о предоставлении средств ПВО и самолетов F-16.

Между тем ультраправый Вилдерс в 2023 году высказался относительно войны РФ. По мнению политика Нидерландов, глава Кремля Владимир Путин является "ужасным диктатором".

Напоминаем, в марте Фокус писал об особом заводе в Нидерландах, который будет выпускать чипы и занимать гигантскую площадь.