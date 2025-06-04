З сумками та без їжі: у Варшаві дві українки живуть на зупинці та відмовляються від допомоги (фото)

У центрі Варшави виявили двох українських біженок, які понад місяць живуть на зупинці громадського транспорту. Жителі навколишніх кварталів їх годують, а місцева влада та консул України нічим не змогли допомогти, розповіли польські журналісти.

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Про українок, які втекли від війни РФ у Варшаву, ідеться у статті медіа O2.

Медіа повідомило, що на перетині двох центральних вулиць польської столиці, Груєцької та Раславицької, дві українки влаштували "табір" на непрацюючій автобусній зупинці. Жінки живуть на вулиці з кінця квітня 2025 року, приїхали з-під Харкова, перетнули кордон у Тирасполі, встановили журналісти. Усі їхні речі зберігаються у двох великих валізах на коліщатах, у наплічнику та в кількох сумках. Імена українок не вказані, а обличчя на фото — заблюрені. Медіа поговорило з біженками: вони заявили, що перетнули кордон з "особистих причин", а на кордоні ніхто не ставив ніяких питань.

Українські біженці - дві харків'янки оселились на зупинці у Варшаві Фото: o2.pl

Українські біженці — деталі життя жінок у Варшаві

Поляки, які мешкають у навколишніх будинках, знають про українок, ідеться у статті. Дехто носить їм продукти та воду. Частина висловили обурення через ситуацію з біженками та попросили журналістів О2 з'ясувати, чи можна їм чимось допомогти. Медіа у відповідь звернулось до Управління громадського транспорту Варшави, до консула України у столиці Польщі, а також до поліції та інших відомств. В підсумку з'ясувалось, що польська влада самостійно не може розв'язати проблему, а натомість звертається до громадських організацій з допомоги безпритульним. В підсумку пів десятка різних установ пропонувала українкам допомогу, але ті відмовились.

Українські біженці - які речі мають з собою харків'янки, які оселились на зупинці у Варшаві Фото: o2.pl

У статті навели коментар представників правоохоронних органів. Речниця варшавського районного управління поліції Малгожата Гебчинська заявила, що українки перебувають на території країни легально і при цьому ведуть "ковбойський" спосіб життя. Жінкам пропонували захист від Центру соціального забезпечення, але вони не погодились на нього, розповіли на О2.

"Оскільки вони ведуть кочовий спосіб життя, поліція запропонувала їм допомогу. Але ми не можемо нікого змусити її прийняти", — пояснили в поліції.

Українські біженці - як виглядає зупинка у Варшаві, на якій оселились харків'янки Фото: o2.pl Українські біженці - автобусна зупинка у Варшаві, яку обрали харків'янки Фото: o2.pl

Гебчинська додала, що консульство відреагувало на інформацію про біженок. Як з'ясувалось, їм запропонували виїхати з Польщі й для цього була потрібна лише згода та резолюція на певному документі. Втім, колишні харків'янки відмовились і від допомоги консула.

"Вони не виявляють жодного інтересу до підписання документів. Посольство відкрите, воно хоче їм допомогти", — сказала речниця поліції.

Про біженок на автобусній зупинці розпитали у міської варти, Міжнародної організації з міграції (МОМ) та Асоціації соціальної допомоги та втручання. МОМ та асоціація також отримали від жінок відмову. Тим часом міська варта пояснила, що українок не можливо примусово відселити в інше місце. Зі слів представників установи, на зупинці немає безладу, дотримується порядок, ніхто не галасує та не загрожує перехожим, навели журналісти позицію мерії.

"Там охайно, чисто, зупинка закрита і теоретично це нікому не заважає", — сказав О2 речник міської варти Варшави.

На сторінці Facebook посольства України у Польщі немає інформації про ситуацію з біженками, які живуть як безпритульні на зупинці у Варшаві.

Зазначимо, у лютому Фокус писав про зміни, які можуть очікувати українських біженців. Як пояснив міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан, Європейський Союз повинен вирішити, що робити з біженцями на випадок завершення російсько-української війни.

Нагадуємо, польські медіа повідомили, що українські біженці виїжджають з Польщі у Німеччину, та пояснили, чому так відбувається.