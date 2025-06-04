С сумками и без еды: в Варшаве две украинки живут на остановке и отказываются от помощи (фото)

В центре Варшавы обнаружили двух украинских беженок, которые больше месяца живут на остановке общественного транспорта. Жители окрестных кварталов их кормят, а местные власти и консул Украины ничем не смогли помочь, рассказали польские журналисты.

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Об украинках, которые сбежали от войны РФ в Варшаву, говорится в статье медиа O2.

Медиа сообщило, что на пересечении двух центральных улиц польской столицы, Груецкой и Раславицкой, две украинки устроили "лагерь" на неработающей автобусной остановке. Женщины живут на улице с конца апреля 2025 года, приехали из-под Харькова, пересекли границу в Тирасполе, установили журналисты. Все их вещи хранятся в двух больших чемоданах на колесиках, в рюкзаке и в нескольких сумках. Имена украинок не указаны, а лица на фото — заблюрены. Медиа поговорило с беженками: они заявили, что пересекли границу по "личным причинам", а на границе никто не задавал никаких вопросов.

Украинские беженцы — две харьковчанки поселились на остановке в Варшаве Фото: o2.pl

Украинские беженцы — детали жизни женщин в Варшаве

Поляки, которые живут в окрестных домах, знают об украинках, говорится в статье. Некоторые носят им продукты и воду. Часть выразили возмущение из-за ситуации с беженками и попросили журналистов О2 выяснить, можно ли им чем-то помочь. Медиа в ответ обратилось в Управление общественного транспорта Варшавы, к консулу Украины в столице Польши, а также в полицию и другие ведомства. В итоге выяснилось, что польские власти самостоятельно не могут решить проблему, а вместо этого обращаются к общественным организациям по помощи бездомным. В итоге полдюжины различных учреждений предлагали украинкам помощь, но те отказались.

Украинские беженцы — какие вещи имеют с собой харьковчанки, которые поселились на остановке в Варшаве Фото: o2.pl

В статье привели комментарий представителей правоохранительных органов. Пресс-секретарь варшавского районного управления полиции Малгожата Гебчинская заявила, что украинки находятся на территории страны легально и при этом ведут "ковбойский" образ жизни. Женщинам предлагали защиту от Центра социального обеспечения, но они не согласились на нее, рассказали на О2.

"Поскольку они ведут кочевой образ жизни, полиция предложила им помощь. Но мы не можем никого заставить ее принять", — пояснили в полиции.

Украинские беженцы — как выглядит остановка в Варшаве, на которой поселились харьковчанки Фото: o2.pl Украинские беженцы — автобусная остановка в Варшаве, которую выбрали харьковчанки Фото: o2.pl

Гебчинская добавила, что консульство отреагировало на информацию о беженках. Как выяснилось, им предложили выехать из Польши и для этого было нужно только согласие и резолюция на определенном документе. Впрочем, бывшие харьковчанки отказались и от помощи консула.

"Они не проявляют никакого интереса к подписанию документов. Посольство открыто, оно хочет им помочь", — сказала пресс-секретарь полиции.

О беженок на автобусной остановке расспросили у городской стражи, Международной организации по миграции (МОМ) и Ассоциации социальной помощи и вмешательства. МОМ и ассоциация также получили от женщин отказ. Между тем городская стража объяснила, что украинок невозможно принудительно отселить в другое место. По словам представителей учреждения, на остановке нет беспорядка, соблюдается порядок, никто не шумит и не угрожает прохожим, привели журналисты позицию мэрии.

"Там опрятно, чисто, остановка закрыта и теоретически это никому не мешает", — сказал О2 представитель городской стражи Варшавы.

На странице Facebook посольства Украины в Польше нет информации о ситуации с беженками, которые живут как бездомные на остановке в Варшаве.

Отметим, в феврале Фокус писал об изменениях, которые могут ожидать украинских беженцев. Как пояснил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан, Европейский Союз должен решить, что делать с беженцами на случай завершения российско-украинской войны.

Напоминаем, польские медиа сообщили, что украинские беженцы выезжают из Польши в Германию, и объяснили, почему так происходит.