Друг Беррона Трампа похвалився, що нацькував міграційну службу на TikTok-знаменитість

Бо Лаудон, молодий інфлюенсер MAGA, який стверджує, що є найкращим другом сина Дональда Трампа, повідомив, що використовував свої зв'язки, щоб домогтися висилки зі США мегазірки TikTok Хабі Ламе. І назвав його "вкрай лівим", хоча не бачив жодного його ролика.

Related video

Про це пише Daily Beast.

Бо Лаудон зізнався, що це він нацькував ICE на тіктокера

Сенегало-італійського інфлюенсера, справжнє ім'я якого Серінге Хабане Ламе, було затримано імміграційною службою в міжнародному аеропорту Гаррі Ріда в Лас-Вегасі 6 червня, він отримав наказ негайно залишити США, оскільки він "протермінував термін дії своєї візи", — ідеться в заяві представника ICE.

Ламе, який прославився під час пандемії коронавірусу своїми відео з незворушними реакціями на складні "лайфхаки", є найпопулярнішим блогером на TikTok і зібрав понад 162 мільйони підписників тільки на цій платформі. Він прибув до США, щоб відвідати Met Gala 30 квітня після того, як його призначили послом бренду Hugo Boss у 2022 році.

Хабі Ламе прославився "мовчазними" роликами в соцмережах

Хоча Ламе публічно не коментував свого затримання, вважається, що йому дозволили покинути країну на добровільних засадах, що не вплине на його можливість знову в'їхати до США в майбутньому.

А тепер з'ясувалося, що його арешту посприяв 18-річний Бо Лаудон, 18-річний син консервативної коментаторки Джини Лаудон і колишнього сенатора штату Міссурі Джона Вільяма Лаудона.

Бо Лаудон і Дональд Трамп у Мар-а-Лаго Фото: Bo Loudon/X

6 червня, до того, як новина про затримання Ламе стала широко відомою, Лаудон написав у Twitter: "ICE президента Трампа щойно офіційно заарештувала вкрай лівого тіктокера Хабі Ламе, про якого я повідомив як про нелегального іммігранта. Згідно з офіційним сайтом DHS, наразі його утримують у центрі ув'язнення Хендерсон, він перебуває під вартою ICE".

Пізніше Бо заявив, що "кожен нелегальний іноземець має бути депортований. Коли я дізнався, що найбільша зірка TikTok, Хабі Ламе, є нелегальним іноземцем, який ухиляється від сплати податків, я працював з ICE Трампа, щоб домогтися його висилки. Відтоді він був затриманий ICE і висланий".

"Команда Трампа працює з блискавичною швидкістю!" — повідомив Бо.

У відеоінтерв'ю, що супроводжує пост, Лаудон сказав, що дізнався про імміграційний статус Лейма, тому що "він працював із кількома моїми друзями та діловими партнерами", які повідомили йому, що термін дії візи Хабі закінчився.

"Я зателефонував деяким людям в адміністрації, і вони сказали: "Ми швидко займемося цим", — додав він.

Коли його запитали, чому він назвав Ламі "вкрай лівим", незважаючи на те, що його контент невербальний і повністю аполітичний, Лаудон зізнався, що не дивився жодного ролика Хабі. Але при цьому Бо стверджує, що Хабі Ламі раніше публікував відео, в яких висловлював "ненависть" до президента Трампа.

"Я впевнений, що тепер він ненавидить його набагато більше, тому я називаю його вкрай лівим", — додав "друг Беррона".

Під час президентської кампанії Трампа 2024 року Лаудон стверджував, що працював із Берроном Трампом, щоб привернути на бік Дональда Трампа молоде покоління і заявив, що це він організував інтерв'ю Трампа зі стримером Адіном Россом і Джо Роганом.

Бо Лаудон стверджує, що він друг Беррона Трампа Фото: Bo Loudon/X

Нагадаємо, через політику Дональда Трампа щодо нелегальних мігрантів, у Каліфорнії, де величезна кількість іспаномовного населення, спалахнули масові протести.

Фокус писав, чому протести в Каліфорнії почалися і чому деякі експерти вважають, що Дональд Трамп перетворює США на поліцейську державу.