Друг Бэррона Трампа похвастался, что натравил миграционную службу на TikTok-знаменитость

Бо Лаудон, молодой инфлюенсер MAGA, который утверждает, что является лучшим другом сына Дональда Трампа, сообщил, что использовал свои связи, чтобы добиться высылки из США мегазвезды TikTok Хаби Ламе. И назвал его "крайне левым", хотя не видел ни одного его ролика.

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Об этом пишет Daily Beast.

Бо Лаудон признался, что это он натравил ICE на тиктокера

Сенегало-итальянский инфлюенсер, настоящее имя которого Серинге Хабане Ламе, был задержан иммиграционной службой в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе 6 июня и получил приказ немедленно покинуть США потому что он "просрочил срок действия своей визы", — говорится в заявлении представителя ICE.

Ламе, который прославился во время пандемии коронавируса своими видео с невозмутимыми реакциями на сложные "лайфхаки", является самым популярным блогером на TikTok и собрал более 162 миллионов подписчиков только на этой платформе. Он прибыл в США, чтобы посетить Met Gala 30 апреля после того, как был назначен послом бренда Hugo Boss в 2022 году.

Хаби Ламе прославился "молчаливыми" роликами в соцсетях

Хотя Ламе публично не комментировал свое задержание, считается, что ему разрешили покинуть страну на добровольной основе, что не повлияет на его возможность снова въехать в США в будущем.

А теперь выяснилось, что его аресту поспособствовал 18-летний Бо Лаудон, 18-летний сын консервативного комментатора Джины Лаудон и бывшего сенатора штата Миссури Джона Уильяма Лаудона.

Бо Лаудон и Дональд Трамп в Мар-а-Лаго Фото: Bo Loudon/X

6 июня, до того, как новость о задержании Ламе стала широко известна, Лаудон написал в Twitter: "ICE президента Трампа только что официально арестовала крайне левого тиктокера Хаби Ламе, о котором я сообщил как о нелегальном иммигранте. Согласно официальному сайту DHS, в настоящее время он содержится в центре заключения Хендерсон и находится под стражей ICE".

Позже Бо заявил, что "каждый нелегальный иностранец должен быть депортирован. Когда я узнал, что крупнейшая звезда TikTok, Хаби Ламе, является нелегальным иностранцем, уклоняющимся от уплаты налогов, я работал с ICE Трампа, чтобы добиться его высылки. С тех пор он был задержан ICE и выслан".

"Команда Трампа работает с молниеносной скоростью!" – сообщил Бо.

В видеоинтервью, сопровождающем пост, Лаудон сказал, что узнал об иммиграционном статусе Лэйма, потому что "он работал с несколькими моими друзьями и деловыми партнерами", которые сообщили ему, что срок действия визы Хаби истек.

"Я позвонил некоторым людям в администрации, и они сказали: "Мы быстро займемся этим", — добавил он.

Когда его спросили, почему он назвал Лами "крайне левым", несмотря на то, что его контент невербальный и полностью аполитичный, Лаудон признался, что не смотрел ни одного ролика Хаби. Но при этом Бо утверждает, что Хаби Ламе ранее публиковал видео, в которых выражал "ненависть" к президенту Трампу.

"Я уверен, что теперь он ненавидит его гораздо больше, поэтому я называю его крайне левым", — добавил "друг Бэррона".

Во время президентской кампании Трампа в 2024 году Лаудон утверждал, что работал с Бэрроном Трампом, чтобы привлечь на сторону Дональда Трампа молодое поколение и заявил, что это он организовал интервью Трампа со стримером Адином Россом и Джо Роганом.

Бо Лаудон утверждает, что он друг Бэррона Трампа Фото: Bo Loudon/X

Напомним, из-за политики Дональда Трампа касаемо нелегальных мигрантов, в Калифорнии, где огромный количество испаноязычного населения, вспыхнули массовые протесты.

Фокус писал, почему протесты в Калифорнии начались и почему некоторые эксперты полагают, что Дональд Трамп превращает США в полицейское государство.