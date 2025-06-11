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Мир

Друг Бэррона Трампа похвастался, что натравил миграционную службу на TikTok-знаменитость

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Фото: Bo Loudon/X | Бо Лаудон называет себя другом младшего ребенка Дональда Трампа

Бо Лаудон, молодой инфлюенсер MAGA, который утверждает, что является лучшим другом сына Дональда Трампа, сообщил, что использовал свои связи, чтобы добиться высылки из США мегазвезды TikTok Хаби Ламе. И назвал его "крайне левым", хотя не видел ни одного его ролика.

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Об этом пишет Daily Beast.

Бо Лаудон признался, что это он натравил ICE на тиктокера

Сенегало-итальянский инфлюенсер, настоящее имя которого Серинге Хабане Ламе, был задержан иммиграционной службой в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе 6 июня и получил приказ немедленно покинуть США потому что он "просрочил срок действия своей визы", — говорится в заявлении представителя ICE.

Ламе, который прославился во время пандемии коронавируса своими видео с невозмутимыми реакциями на сложные "лайфхаки", является самым популярным блогером на TikTok и собрал более 162 миллионов подписчиков только на этой платформе. Он прибыл в США, чтобы посетить Met Gala 30 апреля после того, как был назначен послом бренда Hugo Boss в 2022 году.

Хаби Ламе прославился "молчаливыми" роликами в соцсетях

Хотя Ламе публично не комментировал свое задержание, считается, что ему разрешили покинуть страну на добровольной основе, что не повлияет на его возможность снова въехать в США в будущем.

А теперь выяснилось, что его аресту поспособствовал 18-летний Бо Лаудон, 18-летний сын консервативного комментатора Джины Лаудон и бывшего сенатора штата Миссури Джона Уильяма Лаудона.

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Бо Лаудон и Дональд Трамп в Мар-а-Лаго
Фото: Bo Loudon/X

6 июня, до того, как новость о задержании Ламе стала широко известна, Лаудон написал в Twitter: "ICE президента Трампа только что официально арестовала крайне левого тиктокера Хаби Ламе, о котором я сообщил как о нелегальном иммигранте. Согласно официальному сайту DHS, в настоящее время он содержится в центре заключения Хендерсон и находится под стражей ICE".

Позже Бо заявил, что "каждый нелегальный иностранец должен быть депортирован. Когда я узнал, что крупнейшая звезда TikTok, Хаби Ламе, является нелегальным иностранцем, уклоняющимся от уплаты налогов, я работал с ICE Трампа, чтобы добиться его высылки. С тех пор он был задержан ICE и выслан".

"Команда Трампа работает с молниеносной скоростью!" – сообщил Бо.

В видеоинтервью, сопровождающем пост, Лаудон сказал, что узнал об иммиграционном статусе Лэйма, потому что "он работал с несколькими моими друзьями и деловыми партнерами", которые сообщили ему, что срок действия визы Хаби истек.

"Я позвонил некоторым людям в администрации, и они сказали: "Мы быстро займемся этим", — добавил он.

Когда его спросили, почему он назвал Лами "крайне левым", несмотря на то, что его контент невербальный и полностью аполитичный, Лаудон признался, что не смотрел ни одного ролика Хаби. Но при этом Бо утверждает, что Хаби Ламе ранее публиковал видео, в которых выражал "ненависть" к президенту Трампу.

"Я уверен, что теперь он ненавидит его гораздо больше, поэтому я называю его крайне левым", — добавил "друг Бэррона".

Во время президентской кампании Трампа в 2024 году Лаудон утверждал, что работал с Бэрроном Трампом, чтобы привлечь на сторону Дональда Трампа молодое поколение и заявил, что это он организовал интервью Трампа со стримером Адином Россом и Джо Роганом.

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Бо Лаудон утверждает, что он друг Бэррона Трампа
Фото: Bo Loudon/X

Напомним, из-за политики Дональда Трампа касаемо нелегальных мигрантов, в Калифорнии, где огромный количество испаноязычного населения, вспыхнули массовые протесты.

Фокус писал, почему протесты в Калифорнии начались и почему некоторые эксперты полагают, что Дональд Трамп превращает США в полицейское государство.