Через 250 років: корабель першовідкривача Джеймса Кука знайшли біля берегів США (фото)

Місце спочинку легендарного корабля "Індевор" першовідкривача XVIII-го століття, капітана Джеймса Кука знайшли в гавані Ньюпорт. Судно затонуло під час війни за незалежність Штатів.

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Судно вперше доставило британців до Австралії. З 1768 по 1771 роки "Індевор" став першим європейським судном, яке досягло узбережжя Східної Австралії, повідомив таблоїд Daily Mail.

На цьому ж кораблі здійснювали плавання навколо головних островів Нової Зеландії. Джеймс Кук прославився як один із найвідоміших дослідників в історії, але його корабель "канув у лету" і перетворився на транспорт для перевезення військ.

Останки судна знайшли в гавані Ньюпорт штату Род-Айленд

У 1775 році судно продали і перейменували на "Лорд Сендвіч", воно затонуло 1778 року під час війни за незалежність США. Останки судна знайшли в гавані Ньюпорт американського штату Род-Айленд. Експерти офіційно ідентифікували його під номером RI 2394.

"Цей звіт є кульмінацією 25 років детального археологічного вивчення цього важливого судна. Процес складався з підводних досліджень у США та інших країнах", — прокоментував результати директор Австралійського національного морського музею Деріл Карп.

Експерти порівнювали затонуле судно з історичними кресленнями "Індевора". Конструкція точно відповідала історичним кресленням, що зайвий раз підтвердило справжність знахідки.

Деревина "Індевора" має європейське походження

Аналіз деревини показав, що вона має європейське походження і відповідає записам про ремонт "Індевора" 1776 року.

Зберегти вдалося лише 15% корпусу корабля, але археологи вважають це великою удачею. Тепер вони думають, як його зберегти. Відкриття завершить багаторічні суперечки між дослідниками з Австралії та Америки.

Мореплавець Джеймс Кук — що про нього відомо?

Джеймс Кук був британським військовим моряком, а також мандрівником, дослідником і першовідкривачем. Під його керівництвом пройшло три навколосвітні експедиції з дослідження Світового океану.

Під час подорожей Джеймс Кук здійснив низку географічних відкриттів: він показав на карті рідко відвідувані частини Ньюфаундленду і східного узбережжя Канади, Австралії, Нової Зеландії, західного узбережжя Північної Америки, Тихого, Індійського та Атлантичного океанів.

Карти Кука були дуже точні, мореплавці користувалися ними до другої половини XIX століття.

Судно "Індевор" продали 1775 року і перейменували на "Лорд Сендвіч". Далі корабель використовували у військових цілях, його потопили британські війська під час війни за незалежність США 1778 року, і до відкриття вчених точне місце його спочинку залишалося невідомим.

Нагадаємо, вчені попереджали, що "Індевор" поїдають океанські терміти. З'їдена ними деревина була схожа на бджолині стільники.

Джеймс Кук двічі намагався здійснити навколосвітнє плавання Південним океаном, який оточував Антарктиду. Першовідкривач був упевнений, що за айсбергами є земля.