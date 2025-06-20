Спустя 250 лет: корабль первооткрывателя Джеймса Кука нашли у берегов США (фото)

Место упокоения легендарного корабля "Индевор" первооткрывателя XVIII-го века, капитана Джеймса Кука нашли в гавани Ньюпорт. Судно затонуло во время войны за независимость Штатов.

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Судно впервые доставило британцев в Австралию. С 1768 по 1771 годы "Индевор" стал первым европейским судном, которое достигло побережья Восточной Австралии, сообщил таблоид Daily Mail.

На этом же корабле совершали плавание вокруг главных островов Новой Зеландии. Джеймс Кук прославился как один из самых известных исследователей в истории, но его корабль "канул в лету" и превратился в транспорт для перевозки войск.

Останки судна нашли в гавани Ньюпорт штата Род-Айленд

В 1775 году судно продали и переименовали в "Лорд Сэндвич", оно затонуло в 1778 году во время войны за независимость США. Останки судна нашли в гавани Ньюпорт американского штата Род-Айленд. Эксперты официально идентифицировали его под номером RI 2394.

"Данный отчет является кульминацией 25 лет детального археологического изучения этого важного судна. Процесс состоял из подводных исследований в США и других странах", — прокомментировал результаты директор Австралийского национального морского музея Дэрил Карп.

Эксперты сравнивали затонувшее судно с историческими чертежами "Индевора". Конструкция точно соответствовала историческим чертежам, что лишний раз подтвердило подлинность находки.

Древесина "Индевора" имеет европейское происхождение

Анализ древесины показал, что она имеет европейское происхождение и соответствует записям о ремонте "Индевора" в 1776 году.

Сохранить удалось лишь 15% корпуса корабля, но археологи считают это большой удачей. Теперь они думают, как его сохранить. Открытие завершит многолетние споры между исследователями из Австралии и Америки.

Мореплаватель Джеймс Кук – что о нем известно?

Джеймс Кук был британским военным моряком, а также путешественником, исследователем и первооткрывателем. Под его руководством прошло три кругосветные экспедиции по исследованию Мирового океана.

Во время путешествий Джеймс Кук совершил ряд географических открытий: он показал на карте редко посещаемые части Ньюфаундленда и восточного побережья Канады, Австралии, Новой Зеландии, западного побережья Северной Америки, Тихого, Индийского и Атлантического океанов.

Карты Кука были весьма точные, мореплаватели пользовались ими до второй половины XIX века.

Судно "Индевор" продали в 1775 году и переименовали в "Лорд Сэндвич". Далее корабль использовали в военных целях, его потопили британские войска во время войны за независимость США в 1778 году и до открытия ученых точное место его упокоения оставалось неизвестным.

Напомним, ученые предупреждали, что "Индевор" поедают океанские термиты. Изъеденная ими древесина была похожа на пчелиные соты.

Джеймс Кук два раза пытался совершить кругосветное плавание по Южному океану, который окружал Антарктиду. Первооткрыватель был уверен, что за айсбергами есть земля.