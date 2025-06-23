25 тисяч людей спостерігали, як літак із Білорусі летів над Іраном під обстрілами

Дані Flightradar24 показали, що рейс Belavia з Дубая до Мінська летів просто над Іраном, який зараз обмінюється ракетними обстрілами з Ізраїлем. І був єдиним літаком у повітряному просторі цієї країни.

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Однак у компанії "Белавія" заявили, що не здійснюють польоти над небезпечними зонами. І нібито пілоти повели літак іншим маршрутом, через Узбекистан, пише ТАСС.

Літак із Білорусі пролетів над Іраном Фото: Flightradar24

25 тисяч людей спостерігали за "самогубним" польотом літака Belavia до Мінська з Дубая 22 червня 2025 року і бурхливо обговорювали його в соцмережах, демонструючи скріншоти польоту.

"Рішення летіти над Іраном викликає запитання з огляду на напружену ситуацію, але сам факт польоту достовірний", — зазначалося в повідомленнях.

Літак із Білорусі пролетів над Іраном Фото: Flightradar24 Літак із Білорусі пролетів над Іраном Фото: Flightradar24

Резонанс був настільки великий, що в білоруській компанії "Бєлавіа" прокоментували інцидент, заявивши, що літаки цієї авіакомпанії нібито не здійснюють польоти над небезпечними зонами.

Там не заперечують, що за даними сервісу Flightradar борт білоруської авіакомпанії BRU718 летів над Іраном. Ресурс дійсно показував борт у повітряному просторі ісламської республіки, на той момент за ним спостерігали понад 20 тисяч користувачів Flightradar.

"Наші літаки не літають над небезпечними зонами в принципі. Наш літак виконував рейс в обліт, за траєкторією, яку ми заявили після закриття повітряного простору Ірану", — додали у пресслужбі.

Там стверджують, що летіли іншим маршрутом, яким саме — не повідомили, що оскільки відстань і час польоту збільшилися, повітряне судно нібито здійснило технічну посадку в Ташкенті, Узбекистан, для дозаправки.

Нагадаємо, в Ірані вже заявили, що удари по іранських ядерних об'єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані не залишаться безкарними ні для Ізраїлю, ні для США. І пообіцяли, що до США відправлять 50 тисяч трун.

Раніше Фокус писав, на скільки зросте ціна нафти в разі закриття Ормузької протоки, а також розповідав, як МЗС РФ відреагувало на атаку США по ядерних об'єктах Ірану.