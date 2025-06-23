25 тысяч человек наблюдали, как самолет из Беларуси летел над Ираном под обстрелами

Данные Flightradar24 показали, что рейс Belavia из Дубая в Минск летел прямо над Ираном, который сейчас обменивается ракетными обстрелами с Израилем. И был единственным самолетом в воздушном пространстве этой страны.

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Однако в компании "Белавия" заявили, что не совершают полеты над опасными зонами. И якобы пилоты повели самолет другим маршрутом, через Узбекистан, пишет ТАСС.

Самолет из Беларуси пролетел над Ираном Фото: Flightradar24

25 тысяч человек наблюдали за "самоубийственным" полетом самолета Belavia в Минск из Дубая 22 июня 2025 года и бурно обсуждали его в соцсетях, демонстрируя скриншоты полета.

"Решение лететь над Ираном вызывает вопросы, учитывая напряженную ситуацию, но сам факт полета достоверен", — отмечалось в сообщениях.

Самолет из Беларуси пролетел над Ираном Фото: Flightradar24 Самолет из Беларуси пролетел над Ираном Фото: Flightradar24

Резонанс был настолько велик, что в белорусской компании "Белавиа" прокомментировали инцидет, заявив, что самолеты этой авиакомпании якобы не совершают полеты над опасными зонами.

Там не отрицают, что по данными сервиса Flightradar борт белорусской авиакомпании BRU718 летел над Ираном. Ресурс действительно показывал борт в воздушном пространстве исламской республики, на тот момент за ним наблюдали более 20 тысяч пользователей Flightradar.

"Наши самолеты не летают над опасными зонами в принципе. Наш самолет выполнял рейс в облет, по траектории, которую мы заявили после закрытия воздушного пространства Ирана", - добавили в пресс-службе.

Там утверждают, что летели другим маршрутом, каким именно – не сообщили, что поскольку расстояние и время полета увеличились, воздушное судно якобы совершило техническую посадку в Ташкенте, Узбекистан, для дозаправки.

Напомним, в Иране уже заявили, что удары по иранским ядерным объектам в Фордо, Натанзе и Исфахане не останутся безнаказанными ни для Израиля, ни для США. И пообещали, что в США отправят 50 тысяч гробов.

Ранее Фокус писал, на сколько вырастет цена нефти в случае закрытия Ормузского пролива, а также рассказывал, как МИД РФ отреагировало на атаку США по ядерным объектам Ирана.