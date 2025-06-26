До США таємно прибув урядовий літак РФ: Іл-96 приземлився у Вашингтоні, — Flightradar24

Літак Іл-96 з бортовим номером RA-96022 25 червня здійснив переліт з Санкт-Петербурга до Нью-Йорка, а звідти — до столиці США Вашингтона. Борт належить до спеціального льотного загону "Росія", що надає літаки для перевезення високопоставлених російських посадовців. Однак ані російська, ані американська сторона не повідомляли про офіційні візити.

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Борт має реєстраційний номер RSD878. Дані сайту для відстеження авіаційних перельотів Flightradar24 свідчать, що урядовий літак Росії вилетів з аеропорту Пулково у Санкт-Петербурзі близько 11:30 25 червня за московським часом.

Російський урядовий літак Іл-96 прибув до США 25 червня Фото: скриншот

Згідно з інформацією на сайті, Іл-96 прибув до Міжнародного аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку о 15:27 за місцевим часом (тобто о 22:27 за Києвом).

Урядовий борт Росії прилетів з Санкт-Петербурга до Нью-Йорка Фото: скриншот

Далі урядовий борт РФ вилетів з Нью-Йорка до Вашингтона о 18:30 та прибув на місце призначення о 20:56 за місцевим часом (за київським часом — 03:56 26 червня)

Переліт урядового літака РФ з Нью-Йорка до Вашингтона Фото: скриншот

Наразі невідомо, хто саме перебував на спеціалізованому борту. Офіційних повідомлень про візит до США представників Кремля не надавалося.

Що відомо про урядовий літак РФ

Іл-96 з реєстраційним номером RSD878 належить до авіаційного парку спеціального льотного загону "Росія", що підпорядковується Управлінню справами президента РФ Володимира Путіна. Літаками цього загону користуються для перельотів російський президент і високопоставлені чиновники. Борт, яким літав Путін, мав номер RA-96022.

Зазначимо, 25 червня пройшла зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського на саміті Північноатлантичного альянсу (НАТО) в Гаазі в Нідерландах. За словами Зеленського, під час зустрічі лідери торкалися питань закупівлі Україною американських систем протиповітряної оборони та можливість налагодити співвиробництво дронів. Після розмови з українським лідером Трамп сказав, що збирається поговорити з Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 18 червня на тлі ескалації з Іраном літак "Судного дня" Трампа здійснив загадковий переліт зі штату Луїзіана до штату Меріленд. ЗМІ зазначали, що цей борт обладнаний командним пунктом і призначений для захисту ключових посадових осіб в разі ядерної загрози.