В США тайно прибыл правительственный самолет РФ: Ил-96 приземлился в Вашингтоне, — Flightradar24

Самолет Ил-96 с бортовым номером RA-96022 25 июня совершил перелет из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк, а оттуда — в столицу США Вашингтон. Борт принадлежит специальному летному отряду "Россия", предоставляющему самолеты для перевозки высокопоставленных российских чиновников. Однако ни российская, ни американская сторона не сообщали об официальных визитах.

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Борт имеет регистрационный номер RSD878. Данные сайта для отслеживания авиационных перелетов Flightradar24 свидетельствуют, что правительственный самолет России вылетел из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге около 11:30 25 июня по московскому времени.

Российский правительственный самолет Ил-96 прибыл в США 25 июня Фото: скриншот

Согласно информации на сайте, Ил-96 прибыл в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке в 15:27 по местному времени (то есть в 22:27 по Киеву).

Правительственный борт России прилетел из Санкт-Петербурга в Нью-Йорк Фото: скриншот

Далее правительственный борт РФ вылетел из Нью-Йорка в Вашингтон в 18:30 и прибыл на место назначения в 20:56 по местному времени (по киевскому времени — 03:56 26 июня)

Перелет правительственного самолета РФ из Нью-Йорка в Вашингтон Фото: скриншот

Пока неизвестно, кто именно находился на специализированном борту. Официальных сообщений о визите в США представителей Кремля не предоставлялось.

Что известно о правительственном самолете РФ

Ил-96 с регистрационным номером RSD878 относится к авиационному парку специального летного отряда "Россия", который подчиняется Управлению делами президента РФ Владимира Путина. Самолетами этого отряда пользуются для перелетов российский президент и высокопоставленные чиновники. Борт, на котором летал Путин, имел номер RA-96022.

Отметим, 25 июня прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на саммите Североатлантического альянса (НАТО) в Гааге в Нидерландах. По словам Зеленского, во время встречи лидеры касались вопросов закупки Украиной американских систем противовоздушной обороны и возможность наладить сопроизводство дронов. После разговора с украинским лидером Трамп сказал, что собирается поговорить с Владимиром Путиным.

Напомним, 18 июня на фоне эскалации с Ираном самолет "Судного дня" Трампа совершил загадочный перелет из штата Луизиана в штат Мэриленд. СМИ отмечали, что этот борт оборудован командным пунктом и предназначен для защиты ключевых должностных лиц в случае ядерной угрозы.