Його злочин породив термін "стокгольмський синдром": помер поп-гангстер Кларк Улофссон (фото)

У віці 78 років помер один із найвідоміших злочинців Швеції Кларк Улофссон. Він прославився пограбуванням банку на площі Норрмальмсторг в Стокгольмі 1973 року, під час якого заручники почали висловлювати співчуття злочинцям — цей інцидент спричинив появу терміну "стокгольмський синдром".

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Родина Улоффсона повідомила про його смерть виданню Dagens ETC. Він помер у лікарні в місті Арвік 24 червня після тривалої хвороби.

Журналісти зазначають, що кримінальна кар'єра Кларка Улофссона була медійною, його називали одним з перших поп-гангстерів Швеції.

Під час найвідомішого пограбування на площі Норрмальмсторг 1973 року він зі спільником Янне Олссоном взяв кількох заручників і шість днів утримував їх у банку. Заручники з часом почали виявляти ірраціональну прихильність до викрадачів. На другий день деякі з них уже зверталися до Улофссона та Олссона на "ти" і боятися поліції більше, ніж своїх кривдників. Засуджені та заручники обіймалися, цілувалися та тиснули один одному руки у дверях сховища. Коли поліція затримувала грабіжників, дві жінки вигукнули: «Не чіпайте їх — вони нам не шкодили». Потім деякі з заручників навіть відвідували злочинців у в'язниці. Така поведінка отримала назву "стокгольмський синдром".

Скоєне Улафссоном і Олссоном пограбування банку спричинило появу терміну "стокгольмський синдром" Фото: Getty Images

Біографія Кларка Улофссона

Кларк виріс з матір'ю-одиначкою та трьома братами та сестрами в Гетеборзі. У 15-річному віці він вирушив у світову подорож на вантажному судні. Кримінальна кар'єра Улофссона почалася замолоду. У 19 років він скоїв крадіжку зі зломом, а під час затримання поліцією його спільник Гуннар Норгрен застрелив одного з правоохоронців.

Злочинний шлях Кларка Улофссона розпочався з молодих років Фото: Getty Images

У 1980-х роках Улоффсон після чергового виходу з в'язниці переїхав до Бельгії та певний час жив там зі своєю дружиною (він одружився з жінкою, яка під час його перебування за ґратами надсилала йому захоплені листи).

У 1993 році він був причетний до викрадення художніх творів у Музеї сучасного мистецтва в Стокгольмі. Його спільники вдерлися до музею через дах і вкрали вісім робіт на суму півмільярда крон, а завданням самого Улофссона було знайти на крадене покупців.

Крім того, шведського гангстера за кількома звинуваченнями було засуджено за незаконний обіг наркотиків.

Кілька років тому він почав страждати від невідомої хвороби, через яку втратив 46 кілограмів ваги.

Один із найвідоміших шведських злочинів Кларк Улофссон був засуджений за кількома різними статтями Фото: Getty Images

Про Кларка Улофссона знято серіал від Netflix

Білл Скашгорд зіграв Кларка Улофссона у серіалі "Кларк" від Netflix 2020 року, знятому шведським режисером Юнасом Окерлундом. Шість епізодів засновані на автобіографії грабіжника "Що, чорт забирай, трапилося?"

Кларка Улофссона в серіалі від Netflix зіграв Білл Скашгорд.

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