Его преступление породило термин "стокгольмский синдром": умер поп-гангстер Кларк Улофссон (фото)

В возрасте 78 лет умер один из самых известных преступников Швеции Кларк Улофссон. Он прославился ограблением банка на площади Норрмальмсторг в Стокгольме в 1973 году, во время которого заложники начали выражать сочувствие преступникам — этот инцидент вызвал появление термина "стокгольмский синдром".

Related video

Семья Улоффсона сообщила о его смерти изданию Dagens ETC. Он умер в больнице в городе Арвик 24 июня после продолжительной болезни.

Журналисты отмечают, что криминальная карьера Кларка Улофссона была медийной, его называли одним из первых поп-гангстеров Швеции.

Во время самого известного ограбления на площади Норрмальмсторг в 1973 году он с сообщником Янне Олссоном взял нескольких заложников и шесть дней удерживал их в банке. Заложники со временем начали проявлять иррациональную привязанность к похитителям. На второй день некоторые из них уже обращались к Улофссону и Олссону на "ты" и боялись полиции больше, чем своих обидчиков. Осужденные и заложники обнимались, целовались и жали друг другу руки в дверях хранилища. Когда полиция задерживала грабителей, две женщины воскликнули: "Не трогайте их — они нам не вредили". Потом некоторые из заложников даже навещали преступников в тюрьме. Такое поведение получило название "стокгольмский синдром".

Совершенное Улафссоном и Олссоном ограбление банка повлекло за собой появление термина "стокгольмский синдром" Фото: Getty Images

Биография Кларка Улофссона

Кларк вырос с матерью-одиночкой и тремя братьями и сестрами в Гетеборге. В 15-летнем возрасте он отправился в мировое путешествие на грузовом судне. Криминальная карьера Улофссона началась в юности. В 19 лет он совершил кражу со взломом, а во время задержания полицией его сообщник Гуннар Норгрен застрелил одного из правоохранителей.

Преступный путь Кларка Улофссона начался с молодых лет Фото: Getty Images

В 1980-х годах Улоффсон после очередного выхода из тюрьмы переехал в Бельгию и некоторое время жил там со своей женой (он женился на женщине, которая во время его пребывания за решеткой присылала ему восторженные письма).

В 1993 году он был причастен к похищению художественных произведений в Музее современного искусства в Стокгольме. Его сообщники ворвались в музей через крышу и украли восемь работ на сумму полмиллиарда крон, а задачей самого Улофссона было найти на краденое покупателей.

Кроме того, шведский гангстер по нескольким обвинениям был осужден за незаконный оборот наркотиков.

Несколько лет назад он начал страдать от неизвестной болезни, из-за которой потерял 46 килограммов веса.

Один из самых известных шведских преступников Кларк Улофссон был осужден по нескольким различным статьям Фото: Getty Images

О Кларке Улофссоне снят сериал от Netflix

Билл Скашгорд сыграл Кларка Улофссона в сериале "Кларк" от Netflix 2020 года, снятом шведским режиссером Юнасом Окерлундом. Шесть эпизодов основаны на автобиографии грабителя "Что, черт возьми, случилось?"

Кларка Улофссона в сериале от Netflix сыграл Билл Скашгорд.

Напомним, 9 июня СМИ писали о смерти британского писателя Фредерика Форсайта. Бывший агент МИ-6 известен по романам "День Шакала", "Досье ODESSA", "Четвертый протокол" и "Псы войны".

Во Франции 16 мая известный рэпер умер в возрасте 31 года. За несколько часов до его концерта у музыканта Werenoi остановилось сердце.