"Батько наш — Бандера": підлітки в РФ співали в парку українською, на них завели справу (відео)

В російських соцмережах поширилося відео з міста Тольятті Самарської області РФ, на якому підлітки після випускного співали українською мовою пісню "Батько наш — Бандера, Україна — мати!" та гімн України.

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Російський Telegram-канал Readovka опублікував кадри вранці 30 червня. За словами адмінів каналу, підлітки співали українські патріотичні пісні в Парку Перемоги.

Автори російського пабліка припустили, що на кадрах саме неповнолітні, оскільки зараз у російських школах триває період випускних.

Російські силовики повідомили місцевому виданню "Тольятти онлайн", що розпочали перевірку щодо дій підлітків і повідомлять про її результати пізніше

"Співробітники поліції проводять заходи, спрямовані на встановлення всіх обставин події. За зібраними поліцейськими матеріалами буде ухвалено рішення відповідно до законодавства", — прокоментували ситуацію в Головному управлінні Міністерства внутрішніх справ Росії по Самарській області.

Місцевий паблік "ТОЛЬЯТТИ" о 9:10 повідомив, що підлітків знайшли.

Російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС написало з посиланням на пресслужбу регіонального слідчого управління слідчого комітету Росії, що стосовно групи підлітків порушили кримінальну справу про "реабілітацію нацизму".

Нагадаємо, російські ЗМІ 23 червня повідомили, що уряд РФ планує виключити українську мову зі шкільної програми на окупованих територіях України. Водночас журналісти "Радіо Свобода" уточнювали, що попри скасування федеральної школи можуть використовувати для викладання предмета свої власні програми.

28 травня у Львові стався скандал у школі через російську музику. Учні ліцею співали та танцювали під треки російського виконавця Моргенштерна. Директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк запевняв, що зі школярами та адміністрацією закладу проведуть розмову, а в патрульній поліції Львівщини зазначали, що склали протоколи на батьків за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.