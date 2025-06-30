"Батько наш — Бандера": подростки в РФ пели в парке на украинском, на них завели дело (видео)

В российских соцсетях распространилось видео из города Тольятти Самарской области РФ, на котором подростки после выпускного пели на украинском языке песню "Батько наш — Бандера, Україна — мати!" и гимн Украины.

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Российский Telegram-канал Readovka опубликовал кадры утром 30 июня. По словам админов канала, подростки пели украинские патриотические песни в Парке Победы.

Авторы российского паблика предположили, что на кадрах именно несовершеннолетние, поскольку сейчас в российских школах идет период выпускных.

Российские силовики сообщили местному изданию "Тольятти онлайн", что начали проверку в отношении действий подростков и сообщат о ее результатах позже

"Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По собранным полицейскими материалам будет принято решение в соответствии с законодательством", — прокомментировали ситуацию в Главном управлении Министерства внутренних дел России по Самарской области.

Местный паблик "ТОЛЬЯТТЫ" в 9:10 сообщил, что подростков нашли.

Российское пропагандистское информационное агентство ТАСС написало со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления следственного комитета России, что в отношении группы подростков возбудили уголовное дело о "реабилитации нацизма".

Напомним, российские СМИ 23 июня сообщили, что правительство РФ планирует исключить украинский язык из школьной программы на оккупированных территориях Украины. В то же время журналисты "Радио Свобода" уточняли, что несмотря на отмену федеральной школы могут использовать для преподавания предмета свои собственные программы.

28 мая во Львове произошел скандал в школе из-за русской музыки. Ученики лицея пели и танцевали под треки российского исполнителя Моргенштерна. Директор департамента образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк уверял, что со школьниками и администрацией заведения проведут разговор, а в патрульной полиции Львовщины отмечали, что составили протоколы на родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.