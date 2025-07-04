Трамваї зупинились, у ліфтах застрягли люди: у Чехії стався масштабний блекаут (фото)

Масове відключення електроенергії торкнулось не усієї країни, були знеструмлені частини Праги, Центральної Чехії, міста Усті-над-Лабем та Ліберецького краю. Оператор ČEPS повідомив, що постраждали підстанції.

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Причина раптового блекауту невідома, але енергетики працюють над усуненням проблеми. На 12 різних локаціях лише у регіоні Центральна Чехія пожежники дістають людей з ліфтів. Інформацію про подію зібрала газета Deník.

У ČEPS підтвердили, що лінія електропередач V411 "вийшла з ладу" і це спричинило "острівний режим роботи на півночі та сході країни". Частина системи електропередач була знеструмлена, також це вплинуло на більшість підстанцій.

"Лінія V411 — це лінія найвищої напруги в Чеській Республіці. Ці лінії використовуються для великої потужності електростанцій та передачі електроенергії на великі відстані", — пояснили у ЗМІ.

Центр та деякі інші райони Праги залишились без електрики, відключення зачепило правобережну частину міста. Вважається, що причина — у несправності на підстанції ČEPS в місті Ходов. Енергетики розпочали ремонтні роботи.

Внаслідок раптового блекауту у Празі на кілька хвилин зупинився рух лініями метро A, B і C. Усі трамваї на лівобережній частині міста запустили знову, але на правобережжі рух трамваїв відновився лиш на одній ділянці. На роботу аеропорту знеструмлення не вплинуло.

Також раптове зникнення світла зачепило місто Ліберец — там взагалі не ходять трамваї.

Трамвай, який зупинився у місті Ліберец Фото: Deník

"Трамваї стоять на місці, всі системи, пов'язані з електрикою, не працюють. Автобуси все ще ходять", — розповіли у місцевій транспортній компанії.

У Краловоградецькому краї майже на 30 хвилин повністю зникло світло. Люди застрягли у ліфтах, на порятунок їм виїжджали пожежники. Деякі магазини закрилися. Енергетики пояснили ситуацію несправністю обладнання. Загалом у регіоні було приблизно 20 викликів у рятувальну службу через те, що люди опинилися заблокованими у ліфтах.

На двох ділянках залізниці між містами Чехії не ходять поїзди. Однак електропостачання там поступово відновлюють.

У Міністерстві охорони здоров’я запевнили, що пацієнтам нічого не загрожує через знеструмлення — у лікарнях під’єднали резервні джерела живлення. На хворих ситуація лише може вплинути лише через деякі відкладені обстеження.

Міністр внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан привів у бойову готовність Центральний кризовий штаб через блекаут. З його слів, масштаби відключень і спричинені ним ускладнення з’ясовують.

Нагадаємо, у Римі прогримів вибух, який почули навіть у Ватикані. Вантажівка врізалася в АЗС, спричинивши масштабну пожежу. Рятувальники та поліціянти, які прибули на виклик, постраждали від вогню.

3 липня з острова Крит почали евакуювати туристів через пожежу, яка вийшла з-під контролю. Вогонь охопив прибережні райони з готелями.