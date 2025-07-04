Трамваи остановились, в лифтах застряли люди: в Чехии произошел масштабный блэкаут (фото)

Массовое отключение электроэнергии коснулось не всей страны, были обесточены части Праги, Центральной Чехии, города Усти-над-Лабем и Либерецкого края. Оператор ČEPS сообщил, что пострадали подстанции.

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Причина внезапного блэкаута неизвестна, но энергетики работают над устранением проблемы. На 12 различных локациях только в регионе Центральная Чехия пожарные достают людей из лифтов. Информацию о происшествии собрала газета Deník.

В ČEPS подтвердили, что линия электропередач V411 "вышла из строя" и это повлекло "островной режим работы на севере и востоке страны". Часть системы электропередач была обесточена, также это повлияло на большинство подстанций.

"Линия V411 — это линия самого высокого напряжения в Чешской Республике. Эти линии используются для большой мощности электростанций и передачи электроэнергии на большие расстояния", — пояснили в СМИ.

Центр и некоторые другие районы Праги остались без электричества, отключение задело правобережную часть города. Считается, что причина — в неисправности на подстанции ČEPS в городе Ходов. Энергетики начали ремонтные работы.

В результате внезапного блэкаута в Праге на несколько минут остановилось движение по линиям метро A, B и C. Все трамваи на левобережной части города запустили снова, но на правобережье движение трамваев возобновилось лишь на одном участке. На работу аэропорта обесточивание не повлияло.

Также внезапное исчезновение света задело город Либерец — там вообще не ходят трамваи.

Трамвай, который остановился в городе Либерец Фото: Deník

"Трамваи стоят на месте, все системы, связанные с электричеством, не работают. Автобусы все еще ходят", — рассказали в местной транспортной компании.

В Краловоградецком крае почти на 30 минут полностью исчез свет. Люди застряли в лифтах, на спасение им выезжали пожарные. Некоторые магазины закрылись. Энергетики объяснили ситуацию неисправностью оборудования. Всего в регионе было примерно 20 вызовов в спасательную службу из-за того, что люди оказались заблокированными в лифтах.

На двух участках железной дороги между городами Чехии не ходят поезда. Однако электроснабжение там постепенно восстанавливают.

В Министерстве здравоохранения заверили, что пациентам ничего не угрожает из-за обесточивания — в больницах подключили резервные источники питания. На больных ситуация лишь может повлиять только из-за некоторых отложенных обследований.

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан привел в боевую готовность Центральный кризисный штаб из-за блэкаута. По его словам, масштабы отключений и вызванные им осложнения выясняются.

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