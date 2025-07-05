Жандарми з ножами: французька поліція розрізала човен мігрантів біля берегів Ла-Маншу (відео)

Біля узбережжя Ла-Маншу французька жандармерія провела незвичайну операцію — поліцейські увійшли у воду і власноруч розрізали надувний човен із мігрантами, на борту якого перебували десятки людей, зокрема жінки та діти.

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Інцидент стався 4 липня на мілководді на південь від Булоні, йдеться в репортажі BBC. Жандарми зняли бронежилети, склали екіпіровку в службовий автомобіль і зайшли у воду з ножами. Хоча зазвичай французькі правоохоронці дотримуються суворих правил, які забороняють їм заходити в море. Однак один з офіцерів пояснив, що офіційно поліція може втручатися тільки в разі прямої загрози життю. І саме такий випадок, на їхню думку, мав місце.

До цього правоохоронці стояли на березі, спостерігаючи за плутаниною: човен був переповнений, мотор заглох, а діти кричали, притискаючись до бортів.

Лише після того, як ситуація стала загрозливою, і контрабандисти були відвернуті запуском двигуна, поліцейські вирішили діяти — вони зайшли у воду і порізали човен у багатьох місцях, після чого він невдовзі розвалився, а мігранти зібрали свої речі та почали повертатися дюнами до таборів.

Як відреагувала Британія

Офіційний представник прем'єр-міністра Великої Британії відреагував на інцидент позитивно. Він назвав це "значущим моментом" і підкреслив, що Лондон хоче бачити більш жорсткі заходи з боку Франції.

"Ми хочемо бачити більш жорсткі заходи — саме на цьому зосереджена наша робота, і це результат тісної співпраці, яку ви зараз спостерігаєте", — зазначив він.

Проте французька влада стверджує, що офіційні правила не змінилися: втручання на воді, як і раніше, обмежене випадками прямої загрози життю. Однак тактика правоохоронців все ж може змінитися. Йдеться не про дії на пляжі, а про перехоплення так званих "таксі-катерів" патрульними суднами до моменту повного завантаження мігрантами.

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