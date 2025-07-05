Жандармы с ножами: французская полиция разрезала лодку мигрантов у берегов Ла-Манша (видео)

У побережья Ла-Манша французская жандармерия провела необычную операцию — полицейские вошли в воду и собственноручно разрезали надувную лодку с мигрантами, на борту которой находились десятки людей, в том числе женщины и дети.

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Инцидент произошел 4 июля на мелководье к югу от Булони, говорится в репортаже BBC. Жандармы сняли бронежилеты, сложили экипировку в служебный автомобиль и зашли в воду с ножами. Хотя обычно французские правоохранители соблюдают строгие правила, которые запрещают им заходить в море. Однако один из офицеров пояснил, что официально полиция может вмешиваться только в случае прямой угрозы жизни. И именно такой случай, по их мнению, имел место.

До этого правоохранители стояли на берегу, наблюдая за неразберихой: лодка была переполнена, мотор заглох, а дети кричали, прижимаясь к бортам.

Только после того, как ситуация стала угрожающей, и контрабандисты были отвлечены запуском двигателя, полицейские решили действовать — они зашли в воду и порезали лодку во многих местах, после чего она вскоре развалилась, а мигранты собрали свои вещи и начали возвращаться по дюнам к лагерям.

Как отреагировала Британия

Официальный представитель премьер-министра Великобритании отреагировал на инцидент положительно. Он назвал это "значимым моментом" и подчеркнул, что Лондон хочет видеть более жесткие меры со стороны Франции.

"Мы хотим видеть более жесткие меры — именно на этом сосредоточена наша работа, и это результат тесного сотрудничества, которое вы сейчас наблюдаете", — отметил он.

Тем не менее французские власти утверждают, что официальные правила не изменились: вмешательство на воде по-прежнему ограничено случаями прямой угрозы жизни. Однако тактика правоохранителей все же может измениться. Речь идет не о действиях на пляже, а перехвате так называемых "такси-катеров" патрульными судами до момента полной загрузки мигрантами.

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