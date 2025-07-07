У РФ знайшли мертвим екс-міністра транспорту Старовойта: вранці його звільнив Путін (фото)

Екс-міністра транспорту РФ Романа Старовойта, якого президент РФ Володимир Путін звільнив із посади 7 липня 2025 року, і колишнього губернатора Курської області знайдено мертвим у себе вдома того ж дня.

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Тіло 53-річного Старовойта виявили в особистому автомобілі в престижному підмосковному районі Одинцово, а поруч лежала вогнепальна зброя, пише телеграм-канал 112. Попередня версія смерті — самогубство.

Як повідомляє телеграм-канал "Оперативний ЗСУ", пістолет, з якого нібито застрелився Старовойт, був нагородним від МВФ РФ.

За попередньою інформацією, Старовой застрелився з нагородного пістолета Фото: Соцсети

За інформацією ресурсу, на Романа Старовойта дав свідчення колишній губернатор Курської області Олексій Смирнов, якого нещодавно затримали за розкрадання мільярда рублів під час зведення фортифікаційних споруд у регіоні. Саме Смирнов змінив покійного на посаді губернатора.

Це стало однією з причин звільнення, але не єдиною.

Reuters зазначає, що рішення про звільнення Старовойна було ухвалено в той час, коли транспортний сектор стикається із серйозними проблемами, зокрема через тривалу війну з Україною.

"Російський авіаційний сектор відчуває брак запасних частин, а державні залізниці, найбільший роботодавець країни, борються зі зростанням витрат унаслідок підвищення процентних ставок", — пояснили в агентстві.

Останньою краплею став хаос в аеропортах, спричинений нещодавньою атакою українських БПЛА.

Старовойт очолював Міністерство транспорту з травня 2024 року.

Після того, як він пішов із Мінтрансу, його замінив Андрій Нікітін, який до цього був заступником Старовойта й екс-губернатором Нижньогородської області.

Про те, щоб замінити Старовойта на Нікітіна, вперше заговорили ще під час Петербурзького міжнародного економічного форуму в червні.

"Під час зустрічі з Путіним Нікітін обговорив план цифровізації російської транспортної галузі з метою оптимізації товаропотоків у транскордонній торгівлі", — розповіли інсайдери Reuters.

Як пише Baza, востаннє з рідними Старовойт спілкувався два дні тому. За словами джерел, 5 липня чоловік приїхав на змагання до своєї доньки в занепалому стані, пробув там менше ніж годину, обійняв її і поїхав. Більше з рідними він на зв'язок не виходив.

Раніше Фокус писав, що віце-президент "Транснефти" Андрій Бадалов нещодавно випав з вікна.

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