"Перевертаюся з боку на бік": у Білому домі розповіли, чому Трамп не спить ночами

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент США рідко спить і "працює цілодобово". Тому що його турбують "проблеми в усьому світі".

Related video

"Я бачу це на власні очі щодня, ця людина працює цілодобово", — сказала прес-секретар Білого дому на каналі Fox News, пише The Daily Beast.

"Він майже ніколи не спить. Він постійно думає не тільки про проблеми в нашій країні, а й в усьому світі, і про те, як їх вирішити", — повідомила Керолайн Лівітт.

Швидше за все, вона має рацію, оскільки президент США часто публікує пости в соцмережах пізно вночі, теми яких варіюються від критики інших політиків до раптових рішень купити Tesla.

Дональд Трамп поводився схожим чином під час свого першого перебування на посаді. У 2018 році його лікар у Білому домі Ронні Джексон підрахував, що Трамп спить чотири-п'ять годин на добу.

"Ймовірно, він був таким усе життя. Він просто один із тих людей, яким просто не потрібно багато спати", — говорив Джексон.

Колишній президент Барак Обама, як повідомляється, спав лише близько п'яти годин на добу, коли був президентом, а Білл Клінтон, за його словами, спав п'ять-шість годин.

Трамп сам зізнавався, що не дуже любить спати.

"Мені подобається спати три-чотири години, я перевертаюся з боку на бік, я дзвоню і чую, як щось відбувається", — розповідав президент США.

Дональд Трамп раніше розповідав, що не любить спати

Для багатьох недосип може мати неприємні наслідки, як-от головний біль і проблеми зі шлунком. Але інші можуть почуватися добре, якщо сплять лише чотири-шість годин, що називається "коротким сном".

Людям, які мало сплять, потрібна лише коротка кількість сну щоночі замість звичайних семи-восьми годин. За оцінками вчених, такі люди становлять лише близько 1% населення. І часто — це топ-менеджери та політики. Журналісти навіть прозвали їх "безсонною елітою".

Невідомо, чи потрапляє Трамп до цієї групи. Але є кілька характеристик, притаманних більшості виявлених на цей момент людей, які мало сплять:

Вони, як правило, більш оптимістичні та життєрадісні, ніж більшість людей.

Вони, як правило, прокидаються рано, навіть у відпустці або на вихідних.

У них, як правило, є родич, який теж мало спить. Оскільки сонливість пов'язана з генетикою, супутня їй поведінка часто передається у спадок.

Вони, як правило, фізично активні.

Якщо вони сплять довше, ніж їм необхідно, вони, як правило, відчувають сонливість.

Вони кажуть, що уникають кофеїну або не потребують його, щоб почуватися енергійними.

Незважаючи на те, що короткий сон не чинить явного негативного впливу на здоров'я, він вважається порушенням.

Ін-Хуей Фу, біолог і професор генетики людини Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, почала вивчати людей, які мало сплять, 1996 року. І зараз вона може сказати, що вчені майже нічого не знають про те, як регулюється сон.

Офіційно не було виявлено довгострокових наслідків для здоров'я, пов'язаних із коротким сном, хоча Фу заявила, що більшість людей, які приходять до її лабораторії сну, — це люди віком від 40 до 70 років, фізично здорові. Більшість із них зберігають активність до глибокої старості, у неї навіть побував 90-річний волонтер, тому вона припускає, що довголіття також може бути пов'язане з коротким сном.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп розглядав можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk.

Також американський президент розповів, як дружина відреагувала на його телефонну розмову з Путіним. Саме Меланія Трамп щоразу після бесіди з російським президентом повідомляла йому, що Україну знову обстріляли.