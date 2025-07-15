"Ворочаюсь с боку на бок": в Белом доме рассказали, почему Трамп не спит ночами

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США редко спит и "работает круглосуточно". Потому что его беспокоят "проблемы во всем мире".

Related video

"Я вижу это собственными глазами каждый день, этот человек работает круглосуточно", — сказала пресс-секретарь Белого дома на канале Fox News, пишет The Daily Beast.

"Он почти никогда не спит. Он постоянно думает не только о проблемах в нашей стране, но и во всем мире, и о том, как их решить", — сообщила Кэролайн Ливитт.

Скорей всего, она права, так как президент США часто публикует посты в соцсетях глубокой ночью, темы которых варьируются от критики других политиков до внезапных решений купить Tesla.

Дональд Трамп вел себя похожим образом во время своего первого пребывания в должности. В 2018 году его лечащий врач в Белом доме Ронни Джексон, подсчитал, что Трамп спит четыре-пять часов в сутки.

"Вероятно, он был таким всю жизнь. Он просто один из тех людей, которым просто не нужно много спать", — говорил Джексон.

Бывший президент Барак Обама, как сообщается, спал всего около пяти часов в сутки, когда был президентом, а Билл Клинтон, по его словам, спал пять-шесть часов.

Трамп сам признавался, что не очень любит спать.

"Мне нравится спать три-четыре часа, я ворочаюсь с боку на бок, я звоню и слышу, как что-то происходит", — рассказывал президент США.

Дональд Трамп ранее рассказывал, что не любит спать

Для многих из недосып может иметь неприятные последствия, такие как головные боли и проблемы с желудком. Но другие могут чувствовать себя хорошо, если спят всего четыре-шесть часов, что называется "коротким сном".

Людям, которые мало спят, требуется лишь короткое количество сна каждую ночь вместо обычных семи-восьми часов. По оценкам ученых, такие люди составляют лишь около 1% населения. И часто – это топ-менеджеры и политики. Журналисты даже прозвали их "бессонной элитой".

Неизвестно, попадает ли Трамп в эту группу. Но есть несколько характеристик, присущих большинству выявленных на данный момент людей, которые мало спят:

Они, как правило, более оптимистичны и жизнерадостны, чем большинство людей.

Они, как правило, просыпаются рано, даже в отпуске или на выходных.

У них, как правило, есть родственник, который тоже мало спит. Поскольку сонливость связана с генетикой, сопутствующее ей поведение часто передается по наследству.

Они, как правило, физически активны.

Если они спят дольше, чем им необходимо, они, как правило, чувствуют сонливость.

Они говорят, что избегают кофеина или не нуждаются в нем, чтобы чувствовать себя энергичными.

Несмотря на то, что короткий сон не оказывает явного негативного влияния на здоровье, он считается нарушением.

Ин-Хуэй Фу, биолог и профессор генетики человека Калифорнийского университета в Сан-Франциско, начала изучать людей, которые мало спят, в 1996 году. И сейчас она может сказать, что ученые почти ничего не знают о том, как регулируется сон.

Официально не было выявлено долгосрочных последствий для здоровья, связанных с коротким сном, хотя Фу заявила, что большинство людей, приходящих в ее лабораторию сна — это люди в возрасте от 40 до 70 лет, физически здоровые. Большинство из них сохраняют активность до глубокой старости, у нее даже побывал 90-летний волонтер, поэтому она предполагает, что долголетие также может быть связано с коротким сном.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривал возможность передать Украине крылатые ракеты Tomahawk.

Также американский президент рассказал, как жена отреагировала на его телефонный разговор с Путиным. Именно Мелания Трамп каждый раз после беседы с российским президентом сообщала ему, что Украину снова обстреляли.