"Ворочаюсь с боку на бок": в Белом доме рассказали, почему Трамп не спит ночами
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что президент США редко спит и "работает круглосуточно". Потому что его беспокоят "проблемы во всем мире".
"Я вижу это собственными глазами каждый день, этот человек работает круглосуточно", — сказала пресс-секретарь Белого дома на канале Fox News, пишет The Daily Beast.
"Он почти никогда не спит. Он постоянно думает не только о проблемах в нашей стране, но и во всем мире, и о том, как их решить", — сообщила Кэролайн Ливитт.
Скорей всего, она права, так как президент США часто публикует посты в соцсетях глубокой ночью, темы которых варьируются от критики других политиков до внезапных решений купить Tesla.
Дональд Трамп вел себя похожим образом во время своего первого пребывания в должности. В 2018 году его лечащий врач в Белом доме Ронни Джексон, подсчитал, что Трамп спит четыре-пять часов в сутки.
"Вероятно, он был таким всю жизнь. Он просто один из тех людей, которым просто не нужно много спать", — говорил Джексон.
Бывший президент Барак Обама, как сообщается, спал всего около пяти часов в сутки, когда был президентом, а Билл Клинтон, по его словам, спал пять-шесть часов.
Трамп сам признавался, что не очень любит спать.
"Мне нравится спать три-четыре часа, я ворочаюсь с боку на бок, я звоню и слышу, как что-то происходит", — рассказывал президент США.
Для многих из недосып может иметь неприятные последствия, такие как головные боли и проблемы с желудком. Но другие могут чувствовать себя хорошо, если спят всего четыре-шесть часов, что называется "коротким сном".
Людям, которые мало спят, требуется лишь короткое количество сна каждую ночь вместо обычных семи-восьми часов. По оценкам ученых, такие люди составляют лишь около 1% населения. И часто – это топ-менеджеры и политики. Журналисты даже прозвали их "бессонной элитой".
Неизвестно, попадает ли Трамп в эту группу. Но есть несколько характеристик, присущих большинству выявленных на данный момент людей, которые мало спят:
- Они, как правило, более оптимистичны и жизнерадостны, чем большинство людей.
- Они, как правило, просыпаются рано, даже в отпуске или на выходных.
- У них, как правило, есть родственник, который тоже мало спит. Поскольку сонливость связана с генетикой, сопутствующее ей поведение часто передается по наследству.
- Они, как правило, физически активны.
- Если они спят дольше, чем им необходимо, они, как правило, чувствуют сонливость.
- Они говорят, что избегают кофеина или не нуждаются в нем, чтобы чувствовать себя энергичными.
Несмотря на то, что короткий сон не оказывает явного негативного влияния на здоровье, он считается нарушением.
Ин-Хуэй Фу, биолог и профессор генетики человека Калифорнийского университета в Сан-Франциско, начала изучать людей, которые мало спят, в 1996 году. И сейчас она может сказать, что ученые почти ничего не знают о том, как регулируется сон.
Официально не было выявлено долгосрочных последствий для здоровья, связанных с коротким сном, хотя Фу заявила, что большинство людей, приходящих в ее лабораторию сна — это люди в возрасте от 40 до 70 лет, физически здоровые. Большинство из них сохраняют активность до глубокой старости, у нее даже побывал 90-летний волонтер, поэтому она предполагает, что долголетие также может быть связано с коротким сном.
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Напомним, ранее стало известно, что Дональд Трамп рассматривал возможность передать Украине крылатые ракеты Tomahawk.
Также американский президент рассказал, как жена отреагировала на его телефонный разговор с Путиным. Именно Мелания Трамп каждый раз после беседы с российским президентом сообщала ему, что Украину снова обстреляли.