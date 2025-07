Застрелили разом із чоловіком: у США по-звірячому вбили директора шоу American Idol (відео)

Робін Кей, керівниця популярного музичного шоу, була застрелена в голову разом із чоловіком. Їхні тіла виявила поліція, коли сусіди викликали поліцію, побачивши калюжу крові біля входу в особняк за 5 мільйонів доларів.

Вбивство сталося ще 10 липня, але перевірити заяву сусідів про злом із проникненням поліція Лос-Анджелеса змогла тільки через кілька днів. І тоді виявила тіла. Зазначається, що підозрюваного вже затримано, пише TMZ.

Музкального директора American Idol убили у власному будинку

Тіла 70-річної Робін Кей та її чоловіка, музиканта Томаса Делукі, були виявлені в їхньому будинку в Енсіно після того, як співробітники поліції Лос-Анджелеса прибули для перевірки їхнього благополуччя.

Поліцейські побачили калюжу крові біля головного входу, а потім розбили вікно, щоб проникнути в будинок. Там вони виявили Робіна і Томаса. Їх убили пострілами в голову.

Поліція заарештувала 22-річного Реймонда Бударяна ввечері 15 липня. Виявилося, що Бударян проник в особняк пари за 5 мільйонів доларів ще 10 липня, щоб пограбувати його. Але Робін і Томас повернулися через півгодини і він їх застрелив під час боротьби.

Сусіди викликали поліцію, але ті зайти в будинок не змогли, оскільки він "добре укріплений". Вони не побачили жодних видимих ознак злому, а гелікоптер, що пролітав над будинком, не попередив співробітників поліції про небезпеку, тож вони залишили місце події. Тому тіла виявили тільки через кілька днів.

Робін Кей працювала над проєктом American Idol з 2009 року протягом останніх 15 сезонів, або майже 300 епізодів.

Робін Кей та її чоловіка грабіжник застрелив під час пограбування Фото: Соцсети

За роки роботи над шоу вона кілька разів удостоювалася нагород Гільдії музичних керівників.

Вона також працювала для інших відомих шоу, включно з Lip Sync Battle, Hollywood Game Night і Worn Stories.

American Idol — одне з найпопулярніших шоу у світі, аналоги якого є в багатьох країнах

Кей також працювала для NAACP Image Awards, The Singing Bee, Міс США, Міс Всесвіт, American Inventor, The Dance Scene, Dance Your A** Off, Your Chance to Dance і Adventures of Power and Crashed.

Її чоловік Томас Делука був музикантом, який востаннє випустив альбом під назвою Street Rock 2022 року.

Делюка писав пісні для популярних виконавців хітів, включно з Кід Роком, групою Molly Hatchet і Мередіт Брукс.

Згідно з публічними даними, пара придбала будинок у січні 2023 року. Раніше особняк належав покійному реперу Juice WRLD, який помер 2019 року від передозування.

