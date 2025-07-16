Застрелили разом із чоловіком: у США по-звірячому вбили директора шоу American Idol (відео)
Робін Кей, керівниця популярного музичного шоу, була застрелена в голову разом із чоловіком. Їхні тіла виявила поліція, коли сусіди викликали поліцію, побачивши калюжу крові біля входу в особняк за 5 мільйонів доларів.
Вбивство сталося ще 10 липня, але перевірити заяву сусідів про злом із проникненням поліція Лос-Анджелеса змогла тільки через кілька днів. І тоді виявила тіла. Зазначається, що підозрюваного вже затримано, пише TMZ.
Тіла 70-річної Робін Кей та її чоловіка, музиканта Томаса Делукі, були виявлені в їхньому будинку в Енсіно після того, як співробітники поліції Лос-Анджелеса прибули для перевірки їхнього благополуччя.
Поліцейські побачили калюжу крові біля головного входу, а потім розбили вікно, щоб проникнути в будинок. Там вони виявили Робіна і Томаса. Їх убили пострілами в голову.
Поліція заарештувала 22-річного Реймонда Бударяна ввечері 15 липня. Виявилося, що Бударян проник в особняк пари за 5 мільйонів доларів ще 10 липня, щоб пограбувати його. Але Робін і Томас повернулися через півгодини і він їх застрелив під час боротьби.
Сусіди викликали поліцію, але ті зайти в будинок не змогли, оскільки він "добре укріплений". Вони не побачили жодних видимих ознак злому, а гелікоптер, що пролітав над будинком, не попередив співробітників поліції про небезпеку, тож вони залишили місце події. Тому тіла виявили тільки через кілька днів.
Робін Кей працювала над проєктом American Idol з 2009 року протягом останніх 15 сезонів, або майже 300 епізодів.
За роки роботи над шоу вона кілька разів удостоювалася нагород Гільдії музичних керівників.
Вона також працювала для інших відомих шоу, включно з Lip Sync Battle, Hollywood Game Night і Worn Stories.
Кей також працювала для NAACP Image Awards, The Singing Bee, Міс США, Міс Всесвіт, American Inventor, The Dance Scene, Dance Your A** Off, Your Chance to Dance і Adventures of Power and Crashed.
Її чоловік Томас Делука був музикантом, який востаннє випустив альбом під назвою Street Rock 2022 року.
Делюка писав пісні для популярних виконавців хітів, включно з Кід Роком, групою Molly Hatchet і Мередіт Брукс.
Згідно з публічними даними, пара придбала будинок у січні 2023 року. Раніше особняк належав покійному реперу Juice WRLD, який помер 2019 року від передозування.
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