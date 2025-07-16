Застрелили вместе с мужем: в США зверски убили директора шоу American Idol (видео)
Робин Кей, руководительница популярного музыкального шоу, была застрелена в голову вместе с мужем. Их тела обнаружила полиция, когда соседи вызвали полицию, увидев лужу крови у входа в особняк за 5 миллионов долларов.
Убийство произошло еще 10 июля, но проверить заявление соседей о взломе с проникновением полиция Лос-Анджелеса смогла только несколько дней спустя. И тогда обнаружила тела. Отмечается, что подозреваемый уже задержан, пишет TMZ.
Тела 70-летней Робин Кей и ее мужа, музыканта Томаса Делуки, были обнаружены в их доме в Энсино после того, как сотрудники полиции Лос-Анджелеса прибыли для проверки их благополучия.
Полицейские увидели лужу крови у главного входа, а затем разбили окно, чтобы проникнуть в дом. Там они обнаружили Робина и Томаса. Их убили выстрелами в голову.
Полиция арестовала 22-летнего Рэймонда Бударяна вечером 15 июля. Оказалось, что Бударян проник в особняк пары за 5 миллионов долларов еще 10 июля, чтобы ограбить его. Но Робин и Томас вернулись через полчаса и он их застрелил во время борьбы.
Соседи вызвали полицию, но те зайти в дом не смогли, так как он "хорошо укреплен". Они не увидели никаких видимых признаков взлома, а пролетавший над домом вертолет не предупредил сотрудников полиции об опасности, поэтому они покинули место происшествия. Поэтому тела обнаружили только несколько дней спустя.
Робин Кей работала над проектом American Idol с 2009 года в течение последних 15 сезонов, или почти 300 эпизодов.
За годы работы над шоу она несколько раз удостаивалась наград Гильдии музыкальных руководителей.
Она также работала для других известных шоу, включая Lip Sync Battle, Hollywood Game Night и Worn Stories.
Кей также работала для NAACP Image Awards, The Singing Bee, Мисс США, Мисс Вселенная, American Inventor, The Dance Scene, Dance Your A** Off, Your Chance to Dance и Adventures of Power and Crashed.
Ее муж Томас Делука был музыкантом, который в последний раз выпустил альбом под названием Street Rock в 2022 году.
Делюка писал песни для популярных исполнителей хитов, включая Кид Рока, группу Molly Hatchet и Мередит Брукс.
Согласно публичным данным, пара приобрела дом в январе 2023 года. Ранее особняк принадлежал покойному рэперу Juice WRLD, который умер в 2019 году от передозировки.
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