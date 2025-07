Застрелили вместе с мужем: в США зверски убили директора шоу American Idol (видео)

Робин Кей, руководительница популярного музыкального шоу, была застрелена в голову вместе с мужем. Их тела обнаружила полиция, когда соседи вызвали полицию, увидев лужу крови у входа в особняк за 5 миллионов долларов.

Related video

Убийство произошло еще 10 июля, но проверить заявление соседей о взломе с проникновением полиция Лос-Анджелеса смогла только несколько дней спустя. И тогда обнаружила тела. Отмечается, что подозреваемый уже задержан, пишет TMZ.

Музкального директора American Idol убили в собственном доме

Тела 70-летней Робин Кей и ее мужа, музыканта Томаса Делуки, были обнаружены в их доме в Энсино после того, как сотрудники полиции Лос-Анджелеса прибыли для проверки их благополучия.

Полицейские увидели лужу крови у главного входа, а затем разбили окно, чтобы проникнуть в дом. Там они обнаружили Робина и Томаса. Их убили выстрелами в голову.

Полиция арестовала 22-летнего Рэймонда Бударяна вечером 15 июля. Оказалось, что Бударян проник в особняк пары за 5 миллионов долларов еще 10 июля, чтобы ограбить его. Но Робин и Томас вернулись через полчаса и он их застрелил во время борьбы.

Соседи вызвали полицию, но те зайти в дом не смогли, так как он "хорошо укреплен". Они не увидели никаких видимых признаков взлома, а пролетавший над домом вертолет не предупредил сотрудников полиции об опасности, поэтому они покинули место происшествия. Поэтому тела обнаружили только несколько дней спустя.

Робин Кей работала над проектом American Idol с 2009 года в течение последних 15 сезонов, или почти 300 эпизодов.

Робин Кей и ее мужа грабитель застрелил при ограблении Фото: Соцсети

За годы работы над шоу она несколько раз удостаивалась наград Гильдии музыкальных руководителей.

Она также работала для других известных шоу, включая Lip Sync Battle, Hollywood Game Night и Worn Stories.

American Idol - одно из самых популярных шоу в мире, аналоги которого есть во многих странах

Кей также работала для NAACP Image Awards, The Singing Bee, Мисс США, Мисс Вселенная, American Inventor, The Dance Scene, Dance Your A** Off, Your Chance to Dance и Adventures of Power and Crashed.

Ее муж Томас Делука был музыкантом, который в последний раз выпустил альбом под названием Street Rock в 2022 году.

Делюка писал песни для популярных исполнителей хитов, включая Кид Рока, группу Molly Hatchet и Мередит Брукс.

Согласно публичным данным, пара приобрела дом в январе 2023 года. Ранее особняк принадлежал покойному рэперу Juice WRLD, который умер в 2019 году от передозировки.

Напомним, ранее стало известно, что жена генерального директора Lufthansa сбила насмерть 24-летнюю девушку на острове Сардиния, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. И срочно улетела домой в Германию.

А 20-летнюю стюардессу нашли мертвой в машинном отсеке роскошной яхты. Трагический инцидент всколыхнул райский уголок миллиардеров, где часто отдыхают королевские особы и суперзвезды.