Воронеж став "українським" у матеріалі італійського видання: російські ЗМІ обурені

Італійські ЗМІ опублікували матеріал, у якому помилково визнали місто Воронеж українським. Також зазначили, що внаслідок атаки російського безпілотника постраждав дитячий садок.

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Російське медіа “Политикус" звернуло увагу на неточності в публікації італійського видання La Repubblica. Крім того, російські журналісти нагадали, що у 2022 році одне з італійських видань опублікувало фото з наслідками обстрілу Донецька українською ракетою"Точка-У"», видавши їх за наслідки нібито російської атаки.

“Усе, що потрібно знати про рівень професіоналізму та компетентності західної преси”, — йдеться у дописі “Политикус”.

Водночас у заголовку свого матеріалу видання “La Repubblica” вказала, що Воронеж атакували російські дрони, однак у тексті зазначила, що 16 людей постраждали внаслідок атаки українського безпілотника. Видання посилалося на заяву губернатора Олександра Гусєва, яка була опублікована в Telegram.

“Станом на зараз нараховується близько 16 постраждалих після нічної атаки. П’ятнадцятеро з них отримали поранення у Центральному та Комінтернівському районах Воронежа, серед них – підліток з травмою стегна”, — цитують губернатора журналісти.

Також повідомляється про пошкодження кількох квартир у багатоповерхівках, приватних будинків на околицях, а також автомобілів та магазинів в одному з районів області. Окремо зазначається, що, за словами міського голови Сергія Петріна, постраждав і дитячий садок.

Воронежці роздивляються пошкоджені кварири Фото: Telegram

Нагадаємо, що за інформацією російського медіа “Агентство”, 15 липня російський Воронеж зазнав атаки безпілотників. Зокрема, руйнування були зафіксовані в центрі міста. Уламки дронів впали на житлову п’ятиповерхівку за кількасот метрів від будівлі уряду Воронезької області та на багатоповерховий будинок у Комінтернівському районі.

Раніше Фокус писав, що 5 липня дрони атакували Росію: під ударами зокрема опинилися військовий аеродром "Енгельс" у Саратовській області та летовище у Борисоглібську Воронезької області.

Також 4 липня дрони атакували Підмосков'я: внаслідок обстрілу здійнявся великий стовп диму у Сергієвому Посаді.