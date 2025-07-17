Воронеж стал "украинским" в материале итальянского издания: российские СМИ возмущены

Итальянские СМИ опубликовали материал, в котором ошибочно признали город Воронеж украинским. Также отметили, что в результате атаки российского беспилотника пострадал детский сад.

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Российское медиа "Политикус" обратило внимание на неточности в публикации итальянского издания La Repubblica. Кроме того, российские журналисты напомнили, что в 2022 году одно из итальянских изданий опубликовало фото с последствиями обстрела Донецка украинской ракетой "Точка-У", выдав их за последствия якобы российской атаки.

"Все, что нужно знать об уровне профессионализма и компетентности западной прессы", — говорится в заметке "Политикус".

В то же время в заголовке своего материала издание "La Repubblica" указала, что Воронеж атаковали российские дроны, однако в тексте отметила, что 16 человек пострадали в результате атаки украинского беспилотника. Издание ссылалось на заявление губернатора Александра Гусева, которое было опубликовано в Telegram.

"По состоянию на сейчас насчитывается около 16 пострадавших после ночной атаки. Пятнадцать из них получили ранения в Центральном и Коминтерновском районах Воронежа, среди них — подросток с травмой бедра", — цитируют губернатора журналисты.

Также сообщается о повреждении нескольких квартир в многоэтажках, частных домов на окраинах, а также автомобилей и магазинов в одном из районов области. Отдельно отмечается, что, по словам городского головы Сергея Петрина, пострадал и детский сад.

Воронежцы рассматривают поврежденные квартиры Фото: Telegram

Напомним, что по информации российского медиа "Агентство", 15 июля российский Воронеж подвергся атаке беспилотников. В частности, разрушения были зафиксированы в центре города. Обломки дронов упали на жилую пятиэтажку в нескольких сотнях метров от здания правительства Воронежской области и на многоэтажный дом в Коминтерновском районе.

Ранее Фокус писал, что 5 июля дроны атаковали Россию: под ударами в частности оказались военный аэродром "Энгельс" в Саратовской области и аэродром в Борисоглебске Воронежской области.

Также 4 июля дроны атаковали Подмосковье: в результате обстрела поднялся большой столб дыма в Сергиевом Посаде.