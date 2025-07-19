"Картельна змова": у Білорусі каратимуть магазини за відсутність картоплі

В Білорусі було підписано закон, відповідно до якого всі заклади торгівлі, які матимуть дефіцит популярного коренеплоду, отримають значні штрафи. Раніше відповідні зміни до законодавства були підписані лідером країни Олександром Лукашенком.

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У тексті закону, підписаного білоруським очільником ще 12 липня, встановлені штрафні санкції від 210–8400 білоруських рублів (3,1-127 тис. грн), йдеться в тексті оприлюдненого документа.

Згідно з документом, за відсутність овочів, передбачених держзамовленням, у торгівельних об’єктах передбачено штраф — від 5 до 12 базових величин для фізичних осіб. Для юридичних осіб цей показник складатиме від 20 до 200 базових пунктів.

Білоруські ЗМІ вказують, що причиною таких рішень стала криза постачання коренеплоду в країні. Через зростання дефіциту якісної картоплі, тепер керівництво держави взяло під контроль постачання цього овоча, а також звинувачує постачальників у створенні "штучного дефіциту" товару.

Пізніше заступниця міністра антимонопольного регулювання та торгівлі (МАРТ) Білорусі Наталя Василевська заявила, що необхідність запровадження штрафних санкцій зумовлена ситуацією, що склалася навесні, коли білоруси "скаржилися на відсутність картоплі та деяких овочів у магазинах або на їхню якість".

Представниця влади вказала, що відомство провело розслідування й навіть виявило "картельну змову". Василевська зазначила, що виходячи з цієї ситуації, уряд вирішив запровадити штрафи.

"Тепер і постачальники, і заготівельники зобов’язані: одні — постачати, інші — мати в наявності й реалізовувати цю продукцію. Відповідальність обопільна, щоб не виникало жодних взаємних претензій. Один не взяв, бо, мовляв, якість не та, інший не виконав, бо заявка не така, або з’явився більш престижний покупець. У межах посилення такої відповідальності й були ухвалені відповідні заходи", — пояснила чиновниця.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні подорожчала "стара" картопля. У супермаркетах найдешевша ціна картоплі — близько 30 гривень за кілограм.

Згодом стало відомо, як ціни на продукти в Україні зростуть до осені до 30%. Основна причина — весняні заморозки, які негативно вплинули на врожайність плодових культур.