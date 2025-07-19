"Картельный сговор": в Беларуси будут наказывать магазины за отсутствие картофеля

В Беларуси был подписан закон, согласно которому все заведения торговли, которые будут иметь дефицит популярного корнеплода, получат значительные штрафы. Ранее соответствующие изменения в законодательство были подписаны лидером страны Александром Лукашенко.

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В тексте закона, подписанного белорусским главой еще 12 июля, установлены штрафные санкции от 210-8400 белорусских рублей (3,1-127 тыс. грн), говорится в тексте обнародованного документа.

Согласно документу, за отсутствие овощей, предусмотренных госзаказом, в торговых объектах предусмотрен штраф — от 5 до 12 базовых величин для физических лиц. Для юридических лиц этот показатель будет составлять от 20 до 200 базовых пунктов.

Белорусские СМИ указывают, что причиной таких решений стал кризис поставок корнеплода в стране. Из-за роста дефицита качественного картофеля, теперь руководство государства взяло под контроль поставки этого овоща, а также обвиняет поставщиков в создании "искусственного дефицита" товара.

Позже заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси Наталья Василевская заявила, что необходимость введения штрафных санкций обусловлена ситуацией, сложившейся весной, когда белорусы "жаловались на отсутствие картофеля и некоторых овощей в магазинах или на их качество".

Представительница власти указала, что ведомство провело расследование и даже выявило "картельный сговор". Василевская отметила, что исходя из этой ситуации, правительство решило ввести штрафы.

"Теперь и поставщики, и заготовители обязаны: одни — поставлять, другие — иметь в наличии и реализовывать эту продукцию. Ответственность обоюдная, чтобы не возникало никаких взаимных претензий. Один не взял, потому что, мол, качество не то, другой не выполнил, потому что заявка не такая, или появился более престижный покупатель. В рамках усиления такой ответственности и были приняты соответствующие меры", — пояснила чиновница.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине подорожал "старый" картофель. В супермаркетах самая дешевая цена картофеля — около 30 гривен за килограмм.

Впоследствии стало известно, как цены на продукты в Украине вырастут к осени до 30%. Основная причина — весенние заморозки, которые негативно повлияли на урожайность плодовых культур.