Судоми під спів хору: дітей масово госпіталізували після концерту на Гарвардській площі

Вісім дітей були доставлені до лікарень після того, як у них з’явилися симптоми, схожі на судоми, під час концерту французького хору в церкві біля Гарвардського університету.

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Інцидент стався у парафії Святого Павла, що на Гарвардській площі в Кембриджі. Як повідомляє Associated Press із посиланням на місцеву пожежну службу, близько 70 інших людей, які перебували в той момент у храмі, не постраждали.

Перший виклик надійшов через дитину, яка начебто мала судомний напад. Після прибуття рятувальників дитина вже перебувала у свідомості біля входу до церкви, а ознак активного нападу не було, розповів керівник пожежної служби Томас Кехілл.

Невдовзі після цього ще семеро дітей також почали скаржитися на подібні симптоми, схожі на судоми. Усі постраждалі були оперативно госпіталізовані для надання допомоги та обстеження.

Пожежники залучили спеціальну команду з небезпечних матеріалів для обстеження будівлі. Вони використали кілька приладів для перевірки якості повітря у храмі. За результатами замірів, жодних токсичних чи шкідливих речовин у повітрі не виявлено. Приміщення також додатково провітрили.

На офіційній сторінці собору Святого Павла у Facebook зазначалося, що в церкві проходив безкоштовний концерт французького молодіжного хору Chœur d’Enfants d’Île-de-France, який перебуває у турне Сполученими Штатами.

Запит із проханням дати коментар щодо інциденту було надіслано електронною поштою до собору Святого Павла, а також до Гарвардського католицького центру – капеланської служби, яка обслуговує студентів Гарвардського університету та інших навчальних закладів регіону.

Нагадаємо, церква Святого Павла на Гарвардській площі є однією з головних католицьких парафій Кембриджа і часто приймає культурні заходи, зокрема виступи іноземних хорів. Розслідування інциденту триває.

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