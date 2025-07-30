"Він був терплячим": в Держдепі заявили, що Кремль неправильно сприймав позицію Трампа

В Росії неправильно інтерпретували "терплячість" президента США Дональда Трампа.

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Проте час для неправильних тлумачень вже минув, заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

"Він (Трамп, – ред.) був терплячим, і це, напевно, невірно сприйняли деякі люди. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув", — сказала Брюс.

Вона нагадала, що Трамп напередодні заявив про запровадження додаткових санкцій проти Росії, "оскільки певні країни отримують вигоду від купівлі російської нафти".

За словами речниці Держдепу, американський президент має повноваження запроваджувати такі обмеження, і це рішення залежить від нього.

"Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він — серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу", — наголосила Брюс.

Нагадаємо, 29 липня Трамп встановив для Кремля новий дедлайн щодо завершення війни в Україні.

14 липня Трамп визначив термін 50 днів для підписання мирної угоди між РФ і Україною та пригрозив Кремлю вторинними тарифами.