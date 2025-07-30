"Он был терпеливым": в Госдепе заявили, что Кремль неправильно воспринимал позицию Трампа

В России неправильно интерпретировали "терпеливость" президента США Дональда Трампа.

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Однако время для неправильных толкований уже прошло, заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

"Он (Трамп, — ред.) был терпеливым, и это, наверное, неверно восприняли некоторые люди. Поэтому я думаю, что время для неправильных интерпретаций прошло", — сказала Брюс.

Она напомнила, что Трамп накануне заявил о введении дополнительных санкций против России, "поскольку определенные страны получают выгоду от покупки российской нефти".

По словам пресс-секретаря Госдепа, американский президент имеет полномочия вводить такие ограничения, и это решение зависит от него.

"Очевидно, президент Трамп доказал, что к нему следует относиться серьезно, потому что он — серьезный человек, и мы видим результаты этого по всему миру", — подчеркнула Брюс.

Напомним, 29 июля Трамп установил для Кремля новый дедлайн по завершению войны в Украине.

14 июля Трамп определил срок 50 дней для подписания мирного соглашения между РФ и Украиной и пригрозил Кремлю вторичными тарифами.