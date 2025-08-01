"Продовжують діяти": британська розвідка розкрила, чим займаються "вагнерівці", які воювали в Україні

Колишнє російське мілітарне угрупування "Вагнер", бійці якого воювали на території України, досі незалежно діє на території Білорусі та Центральноафриканської Республіки.

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Водночас всі інші військові операції перебрало на себе Міністерство оборони РФ, повідомила британська розвідка.

"Група Вагнера продовжує діяти незалежно як у Центральноафриканській Республіці, так і в Білорусі, де, ймовірно, розгорнуто відповідно близько 2000 і 300 бойовиків Вагнера", — йдеться в огляді розвідки.

Зазначається, що у червні 2025 року "Африканський корпус" — воєнізоване угруповання Міністерства оборони Росії — повністю замінив підрозділи ПВК Вагнера в Малі.

Британська розвідка оцінює чисельність "Африканського корпусу" в Малі у близько 2000 бойовиків і понад 100 одиниць основної бойової техніки, зокрема танки, реактивні системи залпового вогню та тактичні бомбардувальники.

У розвідці Великої Британії підкреслили, що після спроби заколоту "вагнерівців" на чолі з Євгенієм Пригожиним російське Міністерство оборони "прагне централізувати контроль над розгортанням російських сил безпеки за кордоном".

Відтак контрольовані Міноборони РФ сили замінили ПВК "Вагнера" в Сирії й Лівії, а тепер і в Малі.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що в Азербайджані вперше заарештували найманців ПВК "Вагнер".

Фокус також писав про те, що бійців ПВК "Вагнер" підозрюють у канібалізмі.