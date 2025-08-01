"Продолжают действовать": британская разведка раскрыла, чем занимаются "вагнеровцы", воевавшие в Украине

Бывшая российская милитарная группировка "Вагнер", бойцы которой воевали на территории Украины, до сих пор независимо действует на территории Беларуси и Центральноафриканской Республики.

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В то же время все остальные военные операции взяло на себя Министерство обороны РФ, сообщила британская разведка.

"Группа Вагнера продолжает действовать независимо как в Центральноафриканской Республике, так и в Беларуси, где, вероятно, развернуто соответственно около 2000 и 300 боевиков Вагнера", — говорится в обзоре разведки.

Отмечается, что в июне 2025 года "Африканский корпус" — военизированная группировка Министерства обороны России — полностью заменил подразделения ЧВК Вагнера в Мали.

Британская разведка оценивает численность "Африканского корпуса" в Мали в около 2000 боевиков и более 100 единиц основной боевой техники, включая танки, реактивные системы залпового огня и тактические бомбардировщики.

В разведке Великобритании подчеркнули, что после попытки мятежа "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным российское Министерство обороны "стремится централизовать контроль над развертыванием российских сил безопасности за рубежом".

Поэтому контролируемые Минобороны РФ силы заменили ЧВК "Вагнера" в Сирии и Ливии, а теперь и в Мали.

Напомним, 23 июля стало известно, что в Азербайджане впервые арестовали наемников ЧВК "Вагнер".

Фокус также писал о том, что бойцов ЧВК "Вагнер" подозревают в каннибализме.