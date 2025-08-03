З гаража — на аукціон: знайдена за безцінь акварель виявилася оригіналом Далі (фото)

У Кембриджі випадкова знахідка на гаражному розпродажі може обернутися справжньою сенсацією на арт-ринку.

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Всього за 150 фунтів стерлінгів антиквар придбав цікаву акварель, приховану серед старого мотлоху в лондонському гаражі. Як виявилося пізніше, це — оригінальна робота Сальвадора Далі з давно забутої серії ілюстрацій, натхненних "Тисячею і однією ніччю". Про це повідомляє видання Еuronews.

Картина під назвою Vecchio Sultano

Картина під назвою Vecchio Sultano (1966) зображує величного султана в інкрустованому коштовностями тюрбані. На відміну від звичних "годинників, що тануть" і сюрреалістичних пейзажів, цей твір виконаний у техніці акварелі та фломастера і демонструє менш відомий бік творчості художника. Розмір — всього 15 на 11 дюймів, але тепер його вартість може досягати 30 000 фунтів стерлінгів. Аукціон Cheffins у Кембриджі проведе торги в жовтні.

Справжність твору підтвердив провідний фахівець із творчості Далі — Ніколя Дешарнс. За його словами, ця робота входить до загубленої серії, розпочатої художником у 1960-х роках. Спочатку багаті італійські меценати Джузеппе і Мара Альбаретто замовили в Далі ілюстрації до Біблії, але він несподівано перейшов до східних сказань, захоплений мавританською культурою, яку вважав частиною власної ідентичності.

Далі планував створити 500 ілюстрацій до збірки "Арабські ночі", але завершив лише близько сотні. Половина з них залишилася у видавництві Rizzoli, яке мало намір випустити колекцію, проте пізніше оригінали були або втрачені, або пошкоджені. До недавнього часу вважалося, що всі вони зникли безслідно.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що творіння Пабло Пікассо випадково знайшли в секонд-хенді Бельгії.

А роботи Далі не були випадковим польотом фантазії, а радше спробами дослідити лабіринти людської свідомості.