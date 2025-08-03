Из гаража — на аукцион: найденная за бесценок акварель оказалась подлинником Дали (фото)

В Кембридже случайная находка на гаражной распродаже может обернуться настоящей сенсацией на арт-рынке.

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Всего за 150 фунтов стерлингов антиквар приобрел любопытную акварель, скрытую среди старого хлама в лондонском гараже. Как оказалось позже, это — оригинальная работа Сальвадора Дали из давно забытой серии иллюстраций, вдохновленных "Тысячей и одной ночью". Об этом сообщает издание Еuronews.

Картина под названием Vecchio Sultano

Картина под названием Vecchio Sultano (1966) изображает величественного султана в инкрустированном драгоценностями тюрбане. В отличие от привычных "тающих часов" и сюрреалистических пейзажей, это произведение выполнено в технике акварели и фломастера и демонстрирует менее известную сторону творчества художника. Размер — всего 15 на 11 дюймов, но теперь его стоимость может достигать 30 000 фунтов стерлингов. Аукцион Cheffins в Кембридже проведет торги в октябре.

Подлинность произведения подтвердил ведущий специалист по творчеству Дали — Николя Дешарнс. По его словам, эта работа входит в утерянную серию, начатую художником в 1960-х годах. Изначально богатые итальянские меценаты Джузеппе і Мара Альбаретто заказали у Дали иллюстрации к Библии, но он неожиданно переключился на восточные сказания, увлеченный мавританской культурой, которую считал частью собственной идентичности.

Дали планировал создать 500 иллюстраций к сборнику "Арабские ночи", но завершил лишь около сотни. Половина из них осталась в издательстве Rizzoli, которое намеревалось выпустить коллекцию, однако позже оригиналы были либо утрачены, либо повреждены. До недавнего времени считалось, что все они исчезли бесследно.

Напомним, Фокус ранее писал, что творения Пабло Пикассо случайно нашли в секонд-хенде Бельгии.

А работы Дали не были случайным полетом фантазии, а скорее попытками исследовать лабиринты человеческого сознания.