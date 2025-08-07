Подарунок, чи хабар: мільярдер Apple підніс Трампу золото (відео)

Генеральний директор Apple, мільярдер Тім Кук вручив президенту США іменний презент на основі з 24-каратного золота. Кук намагається завоювати довіру Трампа, який погрожує його компанії введенням мит за виробництво за кордоном.

Related video

Тім Кук зазирнув до Білого дому зі своїм золотим подарунком, щоб оголосити про додаткові інвестиції технологічної компанії в розмірі 100 мільярдів доларів в американське виробництво, незважаючи на те, що Дональд Трамп досі не відмовився від ідеї обкласти Apple митами, якщо Кук не перенесе виробництво в США, пише The Daily Beast.

Трамп зробив Куку комплімент, а він вручив йому золотий подарунок

Дональд Трамп розпочав пресконференцію, назвавши Кука "одним із найвидатніших і найшанованіших бізнес-лідерів, геніїв і новаторів у світі".

Також президент США відважив мільярдерові несподіваний комплімент, заявивши, що 64-річний Кук володіє "практично всіма якостями, які тільки можуть бути, крім атлетизму. Не знаю. Я дивлюся на нього. Я не впевнений на 100%, що ви хороший спортсмен. Б'юся об заклад, ви досить хороші".

У підсумку Кук подарував президенту настільну прикрасу з круглим скляним диском, вставленим у золоту основу. На склі вигравірувано ім'я Трампа, підпис самого Кука і фраза "Зроблено в США". Критики вважають, що це завуальований хабар.

Тім Кук із подарунком для Трампа Фото: Скриншот

"Це унікальний екземпляр", — улесливо заявив Кук, демонструючи подарунок представникам ЗМІ, додавши, що його дизайн розробив колишній військовий, який нині працює в Apple.

Apple Inc. оголосила про інвестиції в розмірі 100 мільярдів доларів у виробничі потужності в США, на додаток до лютневої заяви про намір протягом наступних чотирьох років інвестувати 500 мільярдів доларів в економіку США і створити 20 000 нових робочих місць. Це було зроблено після того, як Трамп почав війну з імпортом. Хоча продукція Apple розробляється і збирається в Америці, наразі понад 80% гаджетів виробляється в Китаї.

34%-ві мита, введені Трампом на товари, імпортовані в США з Китаю, набувають чинності 12 серпня.

Трамп наполягав на тому, щоб Apple виробляла свою продукцію в Америці, незважаючи на заяви технічних експертів про те, що це призведе до підвищення цін на iPhone на сотні доларів — це питання не порушували на пресконференції в середу.

У травні Кук заявив, що більша частина пристроїв, проданих у США в червневому кварталі, буде поставлятися з Індії або В'єтнаму. Компанія вже попередила про можливе підвищення цін на майбутній iPhone 17, але не пов'язала це з митами. Коли в Білому домі Кука запитали про те, які компоненти iPhone можуть бути виготовлені в Америці, він заявив, що компанія виробляє напівпровідники, скло і модуль Face ID у США, але "остаточне складання" продукції "певний час буде здійснюватися в іншому місці".

Подарунок Тіма Кука Дональду Трампу на золотій підставці Фото: Getty Images

Президент США заявив, що Apple почне виробництво напівпровідникового обладнання в Техасі, Юті, Аризоні та Нью-Йорку, а також магнітів у Техасі.

Трамп заявив, що кінцевою метою є забезпечення того, щоб "iPhone, що продаються в Сполучених Штатах Америки, також вироблялися в Америці".

Він додав: "Хіба не чудово, що тепер ми робимо все це в Сполучених Штатах, а не в інших, далеких країнах".

Трамп попередив, що його Міністерство, як і раніше, буде "запроваджувати дуже високий тариф на мікросхеми і напівпровідники", що становить близько 100% на обладнання, яке все ще імпортується в США.

Президент пригрозив будь-якій технологічній компанії, яка порушить свою обіцянку виробляти мікросхеми в Америці, фінансовим покаранням. "Якщо з якоїсь причини ви скажете, що виробляєте, але не будете, ми повернемося і... підрахуємо", — сказав Трамп.

Нагадаємо, Тім Кук намагався перенести виробництво до Індії, але 6 серпня президент США Дональд Трамп підписав указ про введення додаткових мит проти Індії в розмірі 25% за купівлю російської нафти.

А у квітні технологічний гігант Apple зафрахтував вантажні рейси для переправлення 600 тонн iPhone, або приблизно 1,5 мільйона смартфонів, у США з Індії після того, як він збільшив там виробництво у спробі обійти мита президента Дональда Трампа.