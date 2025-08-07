Подарок, или взятка: миллиардер Apple преподнес Трампу золото (видео)

Генеральный директор Apple, миллиардер Тим Кук вручил президенту США именной презент на основе из 24-каратного золота. Кук пытается завоевать доверие Трампа, который угрожает его компании введением пошлин за производство за рубежом.

Тим Кук заглянул в Белый дом со своим золотым подарком, чтобы объявить о дополнительных инвестициях технологической компании в размере 100 миллиардов долларов в американское производство, несмотря на то, что Дональд Трамп все еще не отказался от идеи обложить Apple пошлинами, если Кук не перенесет производство в США, пишет The Daily Beast.

Трамп сделал Куку комплимент, а он вручил ему золотой подарок

Дональд Трамп начал пресс-конференцию, назвав Кука "одним из величайших и самых уважаемых бизнес-лидеров, гениев и новаторов в мире".

Также президент США отвесил миллиардеру неожиданный комплимент, заявив, что 64-летний Кук обладает "практически всеми качествами, которые только могут быть, кроме атлетизма. Не знаю. Я смотрю на него. Я не уверен на 100%, что вы хороший спортсмен. Держу пари, вы довольно хороши".

В итоге Кук подарил президенту настольное украшение с круглым стеклянным диском, вставленным в золотую основу. На стекле выгравировано имя Трампа, подпись самого Кука и фраза "Сделано в США". Критики считают, что это завуалированная взятка.

Тим Кук с подарком для Трампа Фото: Скриншот

"Это уникальный экземпляр", – льстиво заявил Кук, демонстрируя подарок представителям СМИ, добавив, что его дизайн разработал бывший военный, ныне работающий в Apple.

Apple Inc. объявила об инвестициях в размере 100 миллиардов долларов в производственные мощности в США, в дополнение к февральскому заявлению о намерении в течение следующих четырех лет инвестировать 500 миллиардов долларов в экономику США и создать 20 000 новых рабочих мест. Это было сделано после того, как Трамп начал войну с импортом. Хотя продукция Apple разрабатывается и собирается в Америке, в настоящее время более 80% гаджетов производится в Китае.

34%-ные пошлины, введенные Трампом на товары, импортируемые в США из Китая, вступают в силу 12 августа.

Трамп настаивал на том, чтобы Apple производила свою продукцию в Америке, несмотря на заявления технических экспертов о том, что это приведет к повышению цен на iPhone на сотни долларов — этот вопрос не поднимался на пресс-конференции в среду.

В мае Кук заявил, что большая часть устройств, проданных в США в июньском квартале, будет поставляться из Индии или Вьетнама. Компания уже предупредила о возможном повышении цен на будущий iPhone 17, но не связала это с пошлинами. Когда в Белом доме Кука спросили о том, какие компоненты iPhone могут быть произведены в Америке, он заявил, что компания производит полупроводники, стекло и модуль Face ID в США, но "окончательная сборка" продукции "какое-то время будет осуществляться в другом месте".

Подарок Тима Кука Дональду Трампу на золотой подставке Фото: Getty Images

Президент США заявил, что Apple начнёт производство полупроводникового оборудования в Техасе, Юте, Аризоне и Нью-Йорке, а также магнитов в Техасе.

Трамп заявил, что конечной целью является обеспечение того, чтобы "iPhone, продаваемые в Соединенных Штатах Америки, также производились в Америке".

Он добавил: "Разве не здорово, что теперь мы делаем все это в Соединенных Штатах, а не в других, далеких странах".

Трамп предупредил, что его Министерство по-прежнему будет "вводить очень высокий тариф на микросхемы и полупроводники", составляющий около 100% на оборудование, которое все еще импортируется в США.

Президент пригрозил любой технологической компании, которая нарушит свое обещание производить микросхемы в Америке, финансовым наказанием. "Если по какой-то причине вы скажете, что производите, но не будете, мы вернемся и… подсчитаем", — сказал Трамп.

Напомним, Тим Кук пытался перенести производство в Индию, но 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных пошлин против Индии в размере 25% за покупку российской нефти.

А в апреле технологический гигант Apple зафрахтовал грузовые рейсы для переправки 600 тонн iPhone, или около 1,5 миллиона смартфонов, в США из Индии после того, как он увеличил там производство в попытке обойти пошлины президента Дональда Трампа.