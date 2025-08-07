Третій, але не останній: у ЄС заявили про найтепліший липень за всю історію спостережень

Цього року липень втретє поспіль став найтеплішим за всю історію спостережень, побивши рекорди минулого і позаминулого років.

Згідно зі звітом агентства Європейського союзу, яке відстежує глобальне потепління, середня глобальна температура приземного повітря в липні сягнула 16,68 градусів, що на 0,45 градуса вище середнього значення за 1991-2020 роки для цього місяця, повідомляє AP.

Незважаючи на трохи нижчу середню глобальну температуру, вчені заявили, що в липні тривали екстремальні явища, включно зі спекою і смертоносними повенями.

"Через два роки після найспекотнішого липня за всю історію спостережень, нещодавня серія рекордів глобальної температури закінчилася — на даний момент. Але це не означає, що зміна клімату припинилася. Ми продовжуємо спостерігати наслідки потепління клімату", — сказав Карло Буонтемпо, директор Служби зі зміни клімату Copernicus.

Якщо концентрацію парникових газів в атмосфері не буде знижено, нинішній липень навряд чи зможе довго утримувати свій рекорд.

25 липня Туреччина зафіксувала найвищу температуру у своїй історії — 50,5 градусів Цельсія. Така спека призвела до лісових пожеж.

Водночас експерти зазначають, що хоча це не так спекотно, як у липні 2023 або 2024 року, які були найспекотнішими і другими за спекою за всю історію спостережень, середня температура поверхні планети минулого місяця все ще була на 1,25 градуса вищою, ніж у доіндустріальний період 1850-1900 років, до того, як люди почали широко використовувати нафту, газ і вугілля.

Незважаючи на дещо прохолодніший липень, 12-місячний період із серпня 2024 року до липня 2025 року був на 1,53 градуса теплішим за доіндустріальний рівень, перевищивши поріг, встановлений 2015 року для обмеження антропогенного потепління до 1,5 градуса.

Жюльєн Ніколас, старший науковий співробітник Copernicus, зазначив, що важливо розглядати зниження температури минулого місяця в контексті двох аномальних років з точки зору потепління.

"Ми дійсно виходимо із серії рекордних глобальних температур, яка тривала майже два роки", — сказав він.

Ніколас додав, що поки триватиме довгострокова тенденція до потепління, екстремальні погодні явища триватимуть.

Однією з таких можна назвати рекордні зливи в Гонконзі 5 серпня, спровоковані глобальним потеплінням.

Заливало також високотехнологічні міста, розташовані в районі дельти Перлової річки на півдні Китаю, що призвело до порушення роботи лікарень і закриття шкіл по всьому азіатському фінансовому центру.

Від руйнівних повеней уже постраждала Індія. Там селевий потік зніс ціле село.

А масштабний землетрус на Камчатці спровокував виверження вулкана, який спав 600 років.