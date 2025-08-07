Третий, но не последний: в ЕС заявили о самом теплом июле за всю историю наблюдений

В этом году июль третий раз подряд стал самым теплым за всю историю наблюдений, побив рекорды прошлого и позапрошлого годов.

Согласно отчету агентства Европейского союза, которое отслеживает глобальное потепление, средняя глобальная температура приземного воздуха в июле достигла 16,68 градусов, что на 0,45 градуса выше среднего значения за 1991–2020 годы для этого месяца, сообщает AP.

Несмотря на немного более низкую среднюю глобальную температуру, ученые заявили, что в июле продолжались экстремальные явления, включая жару и смертоносные наводнения.

"Спустя два года после самого жаркого июля за всю историю наблюдений, недавняя серия рекордов глобальной температуры закончилась — на данный момент. Но это не означает, что изменение климата прекратилось. Мы продолжаем наблюдать последствия потепления климата", — сказал Карло Буонтемпо, директор Службы по изменению климата Copernicus.

Если концентрация парниковых газов в атмосфере не будет снижена, нынешний июль вряд ли сможет долго удерживать свой рекорд.

25 июля Турция зафиксировала самую высокую температуру в своей истории – 50,5 градусов Цельсия. Такая жара привела к лесным пожарам.

При этом эксперты отмечают, что хотя это не так жарко, как в июле 2023 или 2024 года, которые были самыми жаркими и вторыми по жаре за всю историю наблюдений, средняя температура поверхности планеты в прошлом месяце все еще была на 1,25 градуса выше, чем в доиндустриальный период 1850-1900 годов, до того как люди начали широко использовать нефть, газ и уголь.

Несмотря на несколько более прохладный июль, 12-месячный период с августа 2024 года по июль 2025 года был на 1,53 градуса теплее доиндустриального уровня, превысив порог, установленный в 2015 году для ограничения антропогенного потепления до 1,5 градуса.

Жюльен Николас, старший научный сотрудник Copernicus, отметил, что важно рассматривать снижение температуры прошлого месяца в контексте двух аномальных лет с точки зрения потепления.

"Мы действительно выходим из серии рекордных глобальных температур, которая длилась почти два года", – сказал он.

Николас добавил, что пока будет продолжаться долгосрочная тенденция к потеплению, экстремальные погодные явления будут продолжаться.

Одним из таких можно назвать рекордные ливни в Гонконге 5 августа, спровоцированные глобальным потеплением.

Заливало также высокотехнологичные города, расположенных в районе дельты Жемчужной реки на юге Китая, что привело к нарушению работы больниц и закрытию школ по всему азиатскому финансовому центру.

От разрушительных наводнений уже пострадала Индия. Там селевой поток снес целую деревню.

А масштабное землетрясение на Камчатке спровоцировало извержение вулкана, который спал 600 лет.