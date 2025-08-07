В Китаї обірвався підвісний міст прямо під ногами туристів: є багато загиблих і поранених (відео)

На північному заході Китаю обірвався підвісний міст в одному з мальовничих туристичних місць. Люди, які переходили річку, падали та травмувалися. Місцева влада повідомляє про щонайменше 5 загиблих.

Related video

Обрив стався 6 серпня близько 18:18 в туристичній зоні міста Ілі Сіньцзян-Уйгурського автономного району. Один із підвісних тросів обірвався, полотно мосту нахилилося і люди почали падати з нього, повідомляє китайське державне інформаційне агентство "Сіньхуа".

За даними Міністерства надзвичайних ситуацій КНР, внаслідок аварії загинули п'ятеро людей і ще 24 дістали поранення. Загалом з обірваного мосту впало 29 осіб.

Відео з наслідками обриву підвісного мосту в Китаї публікує CNA.

Серед постраждалих 22 дістали легкі травми, а решта двоє — серйозні. Усіх травмованих доставили для надання медичної допомоги до місцевих лікарень і ніхто з них не перебуває в небезпечному для життя стані, стверджує місцева влада.

На поширених у медіа відео можна побачити, що обірваний підвісний міст схилився на бік над річкою, а частина його нависає над каменистою землею. Люди, що лишилися на полотні під час обриву, намагалися перейти міст, тримаючись за бокову сітку. На роликах також можна побачити постраждалих людей під мостом, яким надають допомогу.

На період розслідування трагедії туристичне місце закрили для відвідування.

Журналісти інформаційного агентства Reuters зазначають, що територія під назвою Сятата може похвалитися мальовничим природним ландшафтом. Гірським перевалом протікає річка, що утворила долину, а також у цій місцевості є чимало культурних пам'яток, зокрема руїни стародавнього міста.

Нагадаємо, 6 серпня ЗМІ писали про нову епідемію в Китаї. У місті Фошань понад 7 000 осіб інфіковані вірусом чікунгунья.

Напередодні, 5 серпня, медіа повідомляли про погодний апокаліпсис у Гонконзі, який залила найсильніша за останні 140 років "чорна" злива.