В Китае оборвался подвесной мост прямо под ногами туристов: есть много погибших и раненых (видео)

На северо-западе Китая оборвался подвесной мост в одном из живописных туристических мест. Люди, которые переходили реку, падали и травмировались. Местные власти сообщают о по меньшей мере 5 погибших.

Обрыв произошел 6 августа около 18:18 в туристической зоне города Или Синьцзян-Уйгурского автономного района. Один из подвесных тросов оборвался, полотно моста наклонилось и люди начали падать с него, сообщает китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".

По данным Министерства чрезвычайных ситуаций КНР, в результате аварии погибли пять человек и еще 24 получили ранения. Всего с оборванного моста упало 29 человек.

Видео с последствиями обрыва подвесного моста в Китае публикует CNA.

Среди пострадавших 22 получили легкие травмы, а остальные двое — серьезные. Всех травмированных доставили для оказания медицинской помощи в местные больницы и никто из них не находится в опасном для жизни состоянии, утверждают местные власти.

На распространенных в медиа видео можно увидеть, что оборванный подвесной мост склонился на бок над рекой, а часть его нависает над каменистой землей. Люди, оставшиеся на полотне во время обрыва, пытались перейти мост, держась за боковую сетку. На роликах также можно увидеть пострадавших людей под мостом, которым оказывают помощь.

На период расследования трагедии туристическое место закрыли для посещения.

Журналисты информационного агентства Reuters отмечают, что территория под названием Сятата может похвастаться живописным природным ландшафтом. По горному перевалу протекает река, образовавшая долину, а также в этой местности есть немало культурных памятников, в частности руины древнего города.

