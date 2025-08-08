Стало криваво-червоним: Галілейське море, яке згадується в Біблії, налякало туристів (відео)

Науковці зазначають, що це звичайна річ, бо в морі, яке насправді озеро, просто зацвіли водорості. Але вигляд криваво-червоних вод повернув забобонних людей у жах.

Галілейське море, яке згадується в Біблії, забарвилося в яскравий криваво-червоний колір, що викликало тривогу у місцевих жителів і по всьому світу. Забобонні люди вважають, що це "погана ознака", пише Daily Mail.

Води Галілейського моря забарвилися в червоний колір

Приголомшені відвідувачі спостерігали, як багряні хвилі накочуються на берег, а дехто порівнював це моторошне перетворення з десятьма стратами, які Бог послав на єгиптян у біблійному оповіданні про Вихід.

Згідно з Біблією, старший брат Мойсея вдарив по річковим введенням посохом і всі води Єгипту стали кров'ю.

Апокаліптичне видовище викликало бурхливу реакцію в соціальних мережах, багато хто назвав його ознакою Кінця часів, проте вчені заявили, що існує й набагато менш надприродне пояснення.

Міністерство охорони навколишнього середовища Ізраїлю підтвердило, що зміна, яка сталася цього місяця, була спричинена цвітінням зелених водоростей у прісноводному озері, яке стає червоним, коли під впливом інтенсивного сонячного світла накопичується природний пігмент.

Чиновники наголошують, що пігмент нешкідливий, а тести показують, що вода безпечна для купання, незважаючи на її тривожний відтінок.

Галілейське море, також зване Тиверіадським озером, Генезаретським озером або Кінеретом, — це прісноводне озеро в Ізраїлі, тож цвітіння водоростей там — звичайний час.

Випробування, проведені в Кінеретській дослідницькій лабораторії, показали, що водорості в постраждалих районах нешкідливі, і ті, хто ризикнув доторкнутися до "кривавої води", поза небезпекою.

Зміну кольору спричинила бактерія Botryococcus braunii, яка трапляється в різних водних середовищах, як прісноводних, так і солонуватих водоймах по всьому світу.

Це зелена мікроводорість, відома тим, що виробляє значну кількість вуглеводнів, які схожі на сиру нафту і можуть використовуватися для виробництва біопалива.

А червоний колір, найімовірніше, спричинений природним накопиченням пігментів певних водоростей, імовірно, через цвітіння мікроскопічних організмів, таких як ціанобактерії або динофлагеляти.

Ці організми виробляють яскраві червоні кольори за наявності таких умов, як тепла температура, багата поживними речовинами вода і сонячне світло.

Попри те, що червоні води мають природний колір, вони мають глибокий символічний резонанс для багатьох християнських та іудейських громад з огляду на біблійне значення озера.

Галілейське море у своєму звичайному стані

У Новому Завіті Галілейське море було місцем багатьох чудес Ісуса, включно з ходженням по воді та чудовим уловом риби.

Нагадаємо, у книзі Виходу описано десять страт Божих. Перша кара полягала в тому, що води Єгипту були перетворені на кров посохом Мойсея за велінням Бога.

Після першої страти Єгипет вразили полчища жаб, вошей, комарів і мух, а також смертельні хвороби худоби та епідемія з виразками.

Сильний град, нашестя сарани, три дні густої темряви і, зрештою, смерть усіх первістків змусили фараона відпустити ізраїльтян.

