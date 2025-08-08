Стало кроваво-красным: Галилейское море, которое упоминается в Библии, напугало туристов (видео)

Ученые отмечают, что это обычное дело, так как в море, которое на самом деле озеро, просто зацвели водоросли. Но вид кроваво-красных вод поверх суеверных людей в ужас.

Галилейское море, которое упоминается в Библии, окрасилось в яркий кроваво-красный цвет, что вызвало тревогу у местных жителей и по всему миру. Суеверные люди считают, что это "дурное предзнаменование", пишет Daily Mail.

Воды Галилейского моря окрасились в красный цвет

Ошеломленные посетители наблюдали, как багряные волны накатывают на берег , а некоторые сравнивали это жуткое преображение с десятью казнями, которые Бог послал на египтян в библейском повествовании об Исходе.

Согласно Библии, старший брат Моисея ударил по речным вводом посохом и все воды Египта стали кровью.

Апокалиптическое зрелище вызвало бурную реакцию в социальных сетях, многие назвали его признаком Конца времен, однако ученые заявили, что существует и гораздо менее сверхъестественное объяснение.

Министерство охраны окружающей среды Израиля подтвердило, что произошедшее в этом месяце изменение было вызвано цветением зеленых водорослей в пресноводном озере, которое становится красным, когда под воздействием интенсивного солнечного света накапливается естественный пигмент.

Чиновники подчеркивают, что пигмент безвреден, а тесты показывают, что вода безопасна для купания, несмотря на ее тревожный оттенок.

Галилейское море, также называемое Тивериадским озером, Генезаретским озером или Кинеретом, — это пресноводное озеро в Израиле, так что цветение водорослей там обычное время.

Испытания, проведенные в Кинеретской исследовательской лаборатории, показали, что водоросли в пострадавших районах безвредны, и те, кто рискнул потрогать "кровавую воду", вне опасности.

Изменение цвета было вызвано бактерией Botryococcus braunii, которая встречается в различных водных средах, как пресноводных, так и солоноватых водоемах по всему миру.

Это зеленая микроводоросль, известная тем, что производит значительное количество углеводородов, которые похожи на сырую нефть и могут использоваться для производства биотоплива.

А красный цвет, скорее всего, вызван естественным накоплением пигментов определенных водорослей, вероятно, из-за цветения микроскопических организмов, таких как цианобактерии или динофлагелляты.

Эти организмы производят яркие красные цвета при наличии таких условий, как теплая температура, богатая питательными веществами вода и солнечный свет.

Несмотря на то, что красные воды имеют естественный цвет, они имеют глубокий символический резонанс для многих христианских и иудейских общин, учитывая библейское значение озера.

Галилейское море в своем обычном состоянии

В Новом Завете Галилейское море было местом многих чудес Иисуса, включая хождение по воде и чудесный улов рыбы.

Напомним, в книге Исхода описаны десять казней Божьих. Первая казнь заключалась в том, что воды Египта были обращены в кровь посохом Моисея по повелению Бога.

После первой казни Египет поразили полчища лягушек, вшей, комаров и мух, а также смертельные болезни скота и эпидемия с язвами.

Сильный град, нашествие саранчи, три дня густой тьмы и, наконец, смерть всех первенцев вынудили фараона отпустить израильтян.

