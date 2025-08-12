Зеленський готовий поступитися територіями, утримуваними Росією, — Telegraph

Пом'якшення позиції президента України відбулося напередодні п'ятничного саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці.

Україна могла б погодитися припинити бойові дії і поступитися територіями, які вже утримуються Росією, в рамках підтримуваного Європою плану з досягнення миру, повідомляє Джо Барнс, журналіст Telegraph, з посиланням на поінформовані джерела.

Володимир Зеленський заявив європейським лідерам, що вони мають відкинути будь-яку пропозицію Дональда Трампа щодо врегулювання, в рамках якої Україна відмовиться від додаткових територій, однак Росії може бути дозволено зберегти частину захоплених нею земель.

Це означало б заморожування лінії фронту там, де вона перебуває, і передачу Росії фактичного контролю над окупованими нею територіями в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму.

Пом'якшення переговорної позиції відбулося напередодні переговорів Дональда Трампа і Володимира Путіна на Алясці в п'ятницю, 15 серпня.

"Цей план може бути пов'язаний тільки з поточними позиціями, які займають військові", — заявив західний чиновник, охарактеризувавши напружені наради між офіційним Києвом і його союзниками.

Україна і Європа все більше стурбовані тим, що Трамп і Путін можуть домовитися про припинення повномасштабної війни через голову Зеленського.

"У мене багато страхів і багато надій", — заявив у понеділок прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він додав, що офіційні особи США пообіцяли проконсультуватися з європейськими лідерами перед особистою зустріччю Трампа і Путіна.

Головним предметом занепокоєння європейців був передбачуваний мирний план, схвалений Москвою, який включав заморожування лінії фронту на південному сході України, якщо Київ погодиться вивести війська з контрольованих ним районів Донецької та Луганської областей.

Європейські дипломати стверджують, що жодних істотних змін у загальних військових цілях Путіна, який прагне повалити прозахідний уряд України та замінити його дружнім Москві ставлеником, не відбулося.

За даними доповіді Інституту з вивчення війни, аналітичного центру зі штаб-квартирою у Вашингтоні, Росія, як і раніше, прагне "повної капітуляції" Києва, включно з блокуванням будь-яких перспектив членства в НАТО і демілітаризації.

У понеділок увечері президент України Володимир Зеленський заявив, що немає жодних ознак того, що Росія готується покласти край війні, незважаючи на наближення мирних переговорів.

"Навпаки, вони перекидають свої війська і сили таким чином, щоб почати нові наступальні операції", — сказав він, посилаючись на доповідь української розвідки.

Володимир Зеленський заявив європейським лідерам, що українські території, які перебувають під контролем Росії, можуть стати предметом мирних переговорів

Україна, хоча й задоволена поступкою частиною територій, погодиться тільки на мирне врегулювання, яке забезпечить надійні гарантії безпеки у вигляді поставок зброї та шляху до членства в НАТО.

Європейські столиці вирішили підтримати бачення Києва щодо територіальних обмінів у спробі переконати Трампа в тому, що за єдиною червоною лінією "Україна плюс Європа", яка відкидає поступки щодо утримуваних Україною територій, є дипломатична вага.

"Тепер європейці розуміють свою роль у підтримці України в рамках дипломатичних переговорів. Це зміцнює моральний дух і зміцнює дипломатичні позиції України, щоб вона не почувалася самотньою", — повідомило інформоване джерело.

"Для Польщі та наших партнерів очевидно, що державні кордони не можуть бути змінені силою. Війна Росії з Україною не повинна приносити вигоду агресору", — заявив Туск на прес-конференції 11 серпня.

Еммануель Макрон (Франція) і Фрідріх Мерц (Німеччина) минулими вихідними виступили з аналогічними заявами на підтримку жорсткого підходу до територіальних поступок.

У спільній заяві лідерів Європейської комісії, Франції, Італії, Великої Британії, Польщі та Фінляндії йдеться про те, що "нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів".

Очікується, що європейські лідери проведуть переговори з Трампом 13 серпня, щоб викласти йому свої аргументи. У понеділок президент США заявив, що спробує повернути Україні частину територій під час зустрічі з Путіним на Алясці.

Президент США заявив, що в п'ятницю відбудеться "пробна зустріч", мета якої — переконати Росію припинити війну. Він додав: "У нас буде зустріч із Володимиром Путіним, і наприкінці цієї зустрічі, імовірно, у перші дві хвилини, я точно знатиму, чи можна укласти угоду, тому що саме цим я і займаюся. Я укладаю угоди".

Ніщо з цього не виключає можливості ухвалення президентом України жорсткого рішення про передачу території, яка вже перебуває в руках російських сил, що вторглися.

Президенту України також доведеться вдатися до жонглювання, оскільки конституція країни не дозволяє йому поступатися територією без загальнонаціонального референдуму.

Нагадаємо, Дональд Трамп у своїй промові заявив, що Росія окупувала "океанське узбережжя" України.

Також стало відомо, де відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна. Це буде містечко Гірвуд, а точніше гірськолижний курорт.