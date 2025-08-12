Зеленский готов уступить территории, удерживаемые Россией, — Telegraph

Смягчение позиции президента Украины произошло в преддверии пятничного саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске.

Related video

Украина могла бы согласиться прекратить боевые действия и уступить территории, уже удерживаемые Россией, в рамках поддерживаемого Европой плана по достижению мира, сообщает Джо Барнс, журналист Telegraph, со ссылкой на информированный источники.

Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть любое предложение Дональда Трампа об урегулировании, в рамках которого Украина откажется от дополнительных территорий, однако России может быть разрешено сохранить часть захваченных ею земель.

Это означало бы заморозку линии фронта там, где она находится, и передачу России фактического контроля над оккупированными ею территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

Смягчение переговорной позиции произошло в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске в пятницу, 15 августа.

"Этот план может быть связан только с текущими позициями, которые занимают военные", — заявил западный чиновник, охарактеризовав напряженные совещания между официальным Киевом и его союзниками.

Украина и Европа все больше обеспокоены тем, что Трамп и Путин могут договориться о прекращении полномасштабной войны через голову Зеленского.

"У меня много страхов и много надежд", — заявил в понедельник премьер-министр Польши Дональд Туск. Он добавил, что официальные лица США пообещали проконсультироваться с европейскими лидерами перед личной встречей Трампа и Путина.

Главным предметом беспокойства европейцев был предполагаемый мирный план, одобренный Москвой, который включал замораживание линии фронта на юго-востоке Украины, если Киев согласится вывести войска из контролируемых им районов Донецкой и Луганской областей.

Европейские дипломаты утверждают, что никаких существенных изменений в общих военных целях Путина , который стремится свергнуть прозападное правительство Украины и заменить его дружественным Москве ставленником, не произошло.

По данным доклада Института по изучению войны, аналитического центра со штаб-квартирой в Вашингтоне, Россия по-прежнему стремится к "полной капитуляции" Киева, включая блокирование любых перспектив членства в НАТО и демилитаризации.

В понедельник вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нет никаких признаков того, что Россия готовится положить конец войне, несмотря на приближающиеся мирные переговоры.

"Наоборот, они перебрасывают свои войска и силы таким образом, чтобы начать новые наступательные операции", — сказал он, ссылаясь на доклад украинской разведки.

Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что украинские территории, находящиеся под контролем России, могут стать предметом мирных переговоров

Украина, хотя и удовлетворена уступкой части территорий, согласится только на мирное урегулирование, которое обеспечит надежные гарантии безопасности в виде поставок оружия и пути к членству в НАТО.

Европейские столицы решили поддержать видение Киева относительно территориальных обменов в попытке убедить Трампа в том, что за единой красной линией "Украина плюс Европа", которая отвергает уступки по удерживаемым Украиной территориям, есть дипломатический вес.

"Теперь европейцы понимают свою роль в поддержке Украины в рамках дипломатических переговоров. Это укрепляет моральный дух и укрепляет дипломатические позиции Украины, чтобы она не чувствовала себя одинокой", - сообщил информированный источник.

"Для Польши и наших партнеров очевидно, что государственные границы не могут быть изменены силой. Война России с Украиной не должна приносить выгоду агрессору", — заявил Туск на пресс-конференции 11 августа.

Эммануэль Макрон (Франция) и Фридрих Мерц (Германия) в минувшие выходные выступили с аналогичными заявлениями в поддержку жесткого подхода к территориальным уступкам.

В совместном заявлении лидеров Европейской комиссии, Франции, Италии, Великобритании, Польши и Финляндии говорится, что "нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров".

Ожидается, что европейские лидеры проведут переговоры с Трампом 13 августа, чтобы изложить ему свои аргументы. В понедельник президент США заявил, что попытается вернуть Украине часть территорий во время встречи с Путиным на Аляске.

Президент США заявил, что в пятницу состоится «пробная встреча", цель которой — убедить Россию прекратить войну. Он добавил: "У нас будет встреча с Владимиром Путиным , и в конце этой встречи, вероятно, в первые две минуты, я точно буду знать, можно ли заключить сделку, потому что именно этим я и занимаюсь. Я заключаю сделки".

Ничто из этого не исключает возможности принятия президентом Украины жесткого решения о передаче территории, уже находящейся в руках российских вторгшихся сил.

Президенту Украины также придется прибегнуть к жонглированию, поскольку конституция страны не позволяет ему уступать территорию без общенационального референдума.

Напомним, Дональд Трамп в своей речи заявил, что Россия оккупировала "океанское побережье" Украины.

Также стало известно, где пройдет встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. Это будет городок Гирвуд, а точнее горнолыжный курорт.