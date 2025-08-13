Перепливав Нарву на матраці: в Естонії затримали поляка, що хотів вступити до ЗС РФ

В Естонії заарештували 49-річного громадянина Польщі, який намагався на надувному матраці перепливти річку Нарву, щоб потрапити до РФ і вступити до російської армії. За даними прокуратури, він мав із собою предмети-символи підтримки російського вторгнення до України.

Related video

В прокуратурі розповіли, що чоловік приїхав до Естонії з Сербії. Польське радіо RMF24 повідомляє 13 серпня з посиланням на естонське інформаційне агентство BNS, що затриманий поляк хотів вступити до ЗС РФ, щоб воювати проти України.

Правоохоронці виявили в затриманого на естонсько-російському кордоні чоловіка "предмети, що свідчать про підтримку агресії Росії проти України". Журналісти припускають, що серед них могли бути помаранчево-чорна георгіївська стрічка та предмети з літерою "Z".

Прокурор Гарді Андерсон заявив, що потенційний вступ поляка до армії РФ був опосередкованою загрозою для національної безпеки Естонії та всіх країн-членів Європейського Союзу. Він додав, що прокуратура просила про двомісячне утримання чоловіка під вартою, враховуючи його мотивацію та ризик того, що він може спробувати втекти до Росії після звільнення. Суд задовольнив клопотання.

Речниця Служби внутрішньої безпеки Естонії Марта Туул зауважила, що відповідно до естонського внутрішнього законодавства приєднання чи участь в акті агресії з боку іноземної держави вважається злочином. В Міжнародному конституційному суді зазначили, що арешт поляка міг врятувати життя низки українців.

Кордон Естонії з Росією простягається на майже 340 км, з яких 76 км проходять уздовж річки Нарва.

Поляк намагався перепливти річку Нарва, щоб потрапити з Естонії до Росії Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 серпня на концерті Макса Коржа у Варшаві фанати розгорнули червоно-чорний прапор Української повстанської армії (УПА) з тризубом і блакитно-жовтий український державний стяг. Депутат польського Сейму від партії "Право і справедливість" Даріуш Матецький заявив, що подасть скаргу до прокуратури за ст. 256 (пропаганда нацизму, комунізму, фашизму або іншого тоталітарного режиму).

13 серпня ЗМІ повідомляли, що з містечка в Хорватії виганяють поляків, що придбали будинки на узбережжі, після того, як на початку місяця 30-річний і 52-річний громадяни Польщі скоїли напад на хорвата.