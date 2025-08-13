Переплывал Нарву на матрасе: в Эстонии задержали поляка, который хотел вступить в ВС РФ

В Эстонии арестовали 49-летнего гражданина Польши, который пытался на надувном матрасе переплыть реку Нарву, чтобы попасть в РФ и вступить в российскую армию. По данным прокуратуры, он имел с собой предметы-символы поддержки российского вторжения в Украину.

В прокуратуре рассказали, что мужчина приехал в Эстонию из Сербии. Польское радио RMF24 сообщает 13 августа со ссылкой на эстонское информационное агентство BNS, что задержанный поляк хотел вступить в ВС РФ, чтобы воевать против Украины.

Правоохранители обнаружили у задержанного на эстонско-российской границе мужчины "предметы, свидетельствующие о поддержке агрессии России против Украины". Журналисты предполагают, что среди них могли быть оранжево-черная георгиевская лента и предметы с буквой "Z".

Прокурор Харди Андерсон заявил, что потенциальное вступление поляка в армию РФ было косвенной угрозой для национальной безопасности Эстонии и всех стран-членов Европейского Союза. Он добавил, что прокуратура просила о двухмесячном содержании мужчины под стражей, учитывая его мотивацию и риск того, что он может попытаться бежать в Россию после освобождения. Суд удовлетворил ходатайство.

Пресс-секретарь Службы внутренней безопасности Эстонии Марта Туул отметила, что в соответствии с эстонским внутренним законодательством присоединение или участие в акте агрессии со стороны иностранного государства считается преступлением. В Международном конституционном суде отметили, что арест поляка мог спасти жизнь ряда украинцев.

Граница Эстонии с Россией простирается на почти 340 км, из которых 76 км проходят вдоль реки Нарва.

Поляк пытался переплыть реку Нарва, чтобы попасть из Эстонии в Россию Фото: скриншот

