Українці в'їхали до Польщі на вантажному поїзді, перебравши з алкоголем: як їх покарали

Двоє українців у стані алкогольного сп'яніння в ніч з 11 на 12 серпня перетнули кордон України та Польщі на вантажному поїзді. Прикордонники виявили в машиніста і його помічника близько 2 проміле алкоголю в крові та передали їх польській поліції.

Related video

У прикордонників викликав підозри локомотив, що не заїхав у зону перетину, а зупинився на залізничному переїзді в селі Дорогуськ. В Надбужанському відділі Прикордонної служби (Nadbużański Oddział Straży Granicznej) 13 серпня розповіли, що алкотестер виявив у крові 34-річного машиніста майже 2 проміле алкоголю, а в його 31-річного помічника — понад 2 проміле.

Прикордонники не дозволили потягу продовжити рух, затримали обох громадян України та помістили їх до ізоляторів прикордонної служби в Дорогуську. Після цього затриманих передали працівникам поліції в Дорогуську.

В прикордонній службі розповіли, що українці нестимуть кримінальну відповідальність за правопорушення, передбачене параграфом 1 статті 178a Кримінального кодексу Польщі — за керування теплотягом із причепленими вантажними вагонами в наземному русі в стані алкогольного сп'яніння.

Повідомляється, що після завершення кримінального провадження прикордонна служба наказала затриманим залишити територію Польщі. Їм на 5 років заборонено повторний в'їзд на територію Республіки Польща та країн Шенгенської зони. Пресслужба NOSG повідомляє, що рішення було виконано негайно.

Нагадаємо, польські ЗМІ 13 серпня писали, що в Естонії було затримано поляка, що хотів вступити до ЗС РФ і воювати проти України. Він намагався перепливти річку Нарву на естонсько-російскому кордоні на надувному матраці.

Посол України в Польщі Василь Боднар 13 серпня засудив дії осіб, які підняли прапор УПА на концерті Макса Коржа у Варшаві.