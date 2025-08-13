Украинцы въехали в Польшу на грузовом поезде, перебрав с алкоголем: как их наказали

Двое украинцев в состоянии алкогольного опьянения в ночь с 11 на 12 августа пересекли границу Украины и Польши на грузовом поезде. Пограничники обнаружили у машиниста и его помощника около 2 промилле алкоголя в крови и передали их польской полиции.

Related video

У пограничников вызвал подозрения локомотив, который не заехал в зону пересечения, а остановился на железнодорожном переезде в селе Дорогуск. В Надбужанском отделе Пограничной службы (Nadbużański Oddział Straży Granicznej) 13 августа рассказали, что алкотестер обнаружил в крови 34-летнего машиниста почти 2 промилле алкоголя, а у его 31-летнего помощника — более 2 промилле.

Пограничники не позволили поезду продолжить движение, задержали обоих граждан Украины и поместили их в изоляторы пограничной службы в Дорогуске. После этого задержанных передали работникам полиции в Дорогуске.

В пограничной службе рассказали, что украинцы будут нести уголовную ответственность за правонарушение, предусмотренное параграфом 1 статьи 178a Уголовного кодекса Польши — за управление тепловозом с прицепленными грузовыми вагонами в наземном движении в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что после завершения уголовного производства пограничная служба приказала задержанным покинуть территорию Польши. Им на 5 лет запрещен повторный въезд на территорию Республики Польша и стран Шенгенской зоны. Пресс-служба NOSG сообщает, что решение было выполнено немедленно.

Напомним, польские СМИ 13 августа писали, что в Эстонии был задержан поляк, который хотел вступить в ВС РФ и воевать против Украины. Он пытался переплыть реку Нарву на эстонско-российской границе на надувном матрасе.

Посол Украины в Польше Василий Боднар 13 августа осудил действия лиц, которые подняли флаг УПА на концерте Макса Коржа в Варшаве.